В России будут есть меньше соли

Согласно паспорту федерального проекта по формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ, в ближайшие годы в российских магазинах может появиться бессолевой хлеб. Это одна из мер, которая поможет снизить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди граждан.

По словам директора Национального центра кардиологии Минздрава Сергея Бойцова, среднее потребление соли у россиян следует снизить с текущих 10 грамм в сутки до рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения 5 грамм, или одной чайной ложки. По опыту других стран, снижение содержания соли в хлебобулочных изделиях может существенно помочь в решении этой проблемы. К примеру, в некоторых регионах Финляндии за счет бессолевого хлеба удалось удалось увеличить продолжительность жизни с 56 до 72 лет.

Врачи не раз отмечали, что высокий уровень потребления соли – один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.