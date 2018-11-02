2018-11-30T12:19:31+03:00
Здоровье

В России будут есть меньше соли

Минздрав готовит проект, который поможет снизить потребление соли до рекомендованной ВОЗ нормы
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Согласно паспорту федерального проекта по формированию системы мотивации граждан к ЗОЖ, в ближайшие годы в российских магазинах может появиться бессолевой хлеб. Это одна из мер, которая поможет снизить количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний среди граждан.

По словам директора Национального центра кардиологии Минздрава Сергея Бойцова, среднее потребление соли у россиян следует снизить с текущих 10 грамм в сутки до рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения 5 грамм, или одной чайной ложки. По опыту других стран, снижение содержания соли в хлебобулочных изделиях может существенно помочь в решении этой проблемы. К примеру, в некоторых регионах Финляндии за счет бессолевого хлеба удалось удалось увеличить продолжительность жизни с 56 до 72 лет.

Врачи не раз отмечали, что высокий уровень потребления соли – один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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