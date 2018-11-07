В разных частях планеты люди вызволяли из беды представителей животного мира

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T12:17:03+03:00

- Спасибо, люди! А теперь несите ведро рыбы - спасайте меня от голода! Фото: скриншот видео

Около Кемерово нашли пеликана, а в Британии спасли лисицу, застрявшую лапами в заборе

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На озере у кузбасского села Алчедат после урагана обнаружили необычного птенца. Селянка Светлана Пацуло увидела странную птичку с огромным клювом. Та была такой изможденной, что даже не убегала. Добрая женщина пожалела птенца и забрала его домой. Несколько дней выхаживала, пока не заметила одну странность: сколько бы ему рыбы ни давала, все мало было. Ел как не в себя. В общем, позвонила она в конце концов в кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным. И попросила помощи прежде всего себе. Неведомую птичку одной явно было не вытянуть. Еще бы - та играючи проглатывала в день ведро рыбы. И это еще птенец!

Проглота привезли в Кемерово. Осмотрели орнитологи.

- Да это же розовый пеликан! - удивились ветеринары. - Редчайший вид, занесенный в Красную книгу!

Пеликан в этих местах действительно большая редкость. В последний раз их видели ровно 30 лет назад, в 1988 году.

Орнитологи предполагают, что птица летела из Казахстана на зимовку в Китай или Индию, но из-за разбушевавшегося урагана отбилась от стаи и заплутала...

Состояние пятимесячного малыша оставляет желать лучшего - он слишком истощен. Но специалисты уверены, что через пару недель смогут поставить его на ноги. Точнее - на крыло.

А спасательная операция иного толка прошла в британском городке Борнмут. Лисицу, застрявшую лапами в заборе, обнаружили рано утром. Патрикеевна всего лишь хотела перепрыгнуть через забор одного из частных домов, но что-то пошло не так. Спасатели достали рыжую пленницу, несмотря на то что она оказалась неблагодарной тварью. Сначала попыталась их покусать, а потом дала стрекача в сторону леса. И даже лапу на прощание не подала. Ту самую, что застряла...

Этот лис оказался в роли Винни-Пуха. В смысле тоже застрял на выходе. Фото: Dorset and Wiltshire Fire/SWNS.com

ФОТООХОТНИКИ

Поцелуй в диафрагму

Наши читатели продолжают участвовать в литературно-фотографическом конкурсе имени легендарного журналиста «Комсомолки» Василия Михайловича Пескова. Сегодня представляем фототрофей, присланный Евгенией Карноуховой, сотрудником Тунгусского государственного заповедника:

«Решила пофотографировать чечеток. Но буроголовая гаечка (пухляк) решила, что они этого недостойны, и в буквальном смысле влезла в кадр!».

Фото: Евгения КАРНОУХОВА

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с замечательным рассказом - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

Ведущий рубрики Евгений САЗОНОВ.

НЕ ПРОПУСТИ!

Географический диктант идет на рекорд!

Проверить, насколько хорошо вы знаете Россию, можно на Географическом диктанте, который состоится 11 ноября 2018 года. Русское географическое общество проводит это мероприятие уже четвертый раз, и сейчас оно станет самым масштабным. В этом году насчитывается рекордное количество площадок - больше трех тысяч почти в восьмидесяти странах мира.

Кстати, правила диктанта изменились. Если раньше он напоминал экзаменационный тест, то сейчас вопросы упростились и больше рассчитаны на логику и сообразительность.

Как пройти тест на сайте и очно, найти ближайшие площадки и пройти регистрацию, можно узнать на официальном сайте dictant.rgo.ru.