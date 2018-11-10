2018-11-10T21:58:19+03:00
Общество

В соцсетях нашли самую красивую в мире стюардессу

Правда, не все согласны, что тонюсенькая китаянка заслуживает этот титул [фото, видео]
Александра ЛЯБИНА
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Мейбл назвали самой красивой стюардессой в мире. Фото: instagram.com/mabel_goo/Мейбл назвали самой красивой стюардессой в мире. Фото: instagram.com/mabel_goo/
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Авиакомпания AirAsia выполняла регулярный рейс из Гонконга. На нём летел менеджер Джордж Вонг. В первые же минуты полёта он был потрясён красотой одной из стюардесс. Не сдержался и сфотографировал её без разрешения. А потом поделился восхищением в Facebook.

- Доступные тарифы, невероятные виды. О чём ещё можно мечтать? - подписал Джорж фото стюардессы.

Сама стюардесса не понимает, почему именно эти её снимки стали вирусными в соцсетях. Фото: facebook.com/george.wong

Сама стюардесса не понимает, почему именно эти её снимки стали вирусными в соцсетях. Фото: facebook.com/george.wong

И тут началось невообразимое! В комментариях девушку назвали самой красивой стюардессой в мире. Её фото за две недели репостнули более 4 тысяч человек.

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Мейбл уже полтора года трудится стюардессой
1843 отметок «Нравится»58 комментариевInstagram

Конечно же, восхищённые мужчины стали искать профиль красавицы в соцсетях. И нашли! Девушку зовут Мэйбл Гу, ей 24 года. Она китаянка, родилась и живёт в Куала-Лумпур (Малайзия).

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Девушка живёт в Куала-Лумпур
2040 отметок «Нравится»11 комментариевInstagram

Стюардесса по долгу службы много путешествует. И публикует в соцсетях фото из разных стран. В Инстаграме она обзавелась целой армией поклонников - 163 тысячи подписчиков!

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Как и все стюардессы, Мейбл много путешествует
1878 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Кстати, девушка не только работает, но и учится в родном городе. В будущем она хочет стать бизнесвумэн. А свободное время Мейбл посвящает танцам.

mabel_goomabel_goo
Мейбл увлекается танцами
3660 отметок «Нравится»51 комментариевInstagram

Но вынуждены расстроить всех мужчин, кого потрясла изящная китаянка. Её сердце занято! Уже 6 лет Мейбл встречается с тренером по танцам.

mabel_goomabel_goo
Сердце красавицы прочно занято!
1602 отметок «Нравится»12 комментариевInstagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Самая красивая стюардесса.Парень исподтишка сфотографировал в самолёте стюардессу. И её окрестили самой красивой в мире! А вы с этим согласны?

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