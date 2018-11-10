В соцсетях нашли самую красивую в мире стюардессу

Авиакомпания AirAsia выполняла регулярный рейс из Гонконга. На нём летел менеджер Джордж Вонг. В первые же минуты полёта он был потрясён красотой одной из стюардесс. Не сдержался и сфотографировал её без разрешения. А потом поделился восхищением в Facebook.

- Доступные тарифы, невероятные виды. О чём ещё можно мечтать? - подписал Джорж фото стюардессы.

Сама стюардесса не понимает, почему именно эти её снимки стали вирусными в соцсетях. Фото: facebook.com/george.wong

И тут началось невообразимое! В комментариях девушку назвали самой красивой стюардессой в мире. Её фото за две недели репостнули более 4 тысяч человек.

mabel_goo Мейбл уже полтора года трудится стюардессой

Конечно же, восхищённые мужчины стали искать профиль красавицы в соцсетях. И нашли! Девушку зовут Мэйбл Гу, ей 24 года. Она китаянка, родилась и живёт в Куала-Лумпур (Малайзия).

mabel_goo Девушка живёт в Куала-Лумпур

Стюардесса по долгу службы много путешествует. И публикует в соцсетях фото из разных стран. В Инстаграме она обзавелась целой армией поклонников - 163 тысячи подписчиков!

mabel_goo Как и все стюардессы, Мейбл много путешествует

Кстати, девушка не только работает, но и учится в родном городе. В будущем она хочет стать бизнесвумэн. А свободное время Мейбл посвящает танцам.

mabel_goo Мейбл увлекается танцами

Но вынуждены расстроить всех мужчин, кого потрясла изящная китаянка. Её сердце занято! Уже 6 лет Мейбл встречается с тренером по танцам.

mabel_goo Сердце красавицы прочно занято!

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