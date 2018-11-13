Феррейра будет играть в сборной России

Российская сборная по футболу позвала на помощь еще одного легионера. Бразильский форвард «Краснодара» Арикленес да Силва Феррейра, более известный под именем Ари, срочно вызван Станиславом Черчесовым на сбор национальной команды перед матчами с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября).

Ари в сборной России - пожарный, вызванный на помощь в разгар эпидемии травм. Из-за различных повреждений в грядущих матчах не примут участие Александр Головин, Денис Черышев, Марио Фернандес, Ильзат Ахметов. И даже Артем Дзюба заскочил на базу в Новогорск совсем ненадолго - показался врачам, и те решили его не брать на матчи в Германию и Швецию, оставив восстанавливаться в Москве. Под вопросом здоровье Романа Зобнина...

Если бы все сборники были здоровы, то у 32-летнего бразильца вообще не было бы шансов надеть футболку с двуглавыми орлами. Он и паспорт-то гражданина РФ себе делал без помощи сборной, а только при содействии клуба, для того, чтобы не считаться легионером в российской Премьер-лиге. И получил гражданство только в июле 2018 года, после того, как прожил в России 8 лет. А в 2014 году Ари женился на русской девушке Наталье Грызловой из Самары, и здесь у него родилась дочка Ариани.

Теперь Ари может стать шестым натурализованным футболистом в сборной России. До него российский паспорт получили два бразильца - защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Локомотива» Гилерме, причем все они прожили в стане определенное количество лет и сдавали требуемые экзамены. В ускоренном же порядке гражданство оформляли тем футболистам, у кого были российский корни: немцам Константину Раушу и Роману Нойштедтеру, и греку Юрию Лодыгину.