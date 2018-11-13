Россиянам прописали витамины

Осень - пора простуд, именно так жители России воспринимают эту прекрасную пору, но сильный и здоровый организм не подвержен заболеваниям, - так считают врачи - диетологи. Одна из проблем низкого иммунитета это недостаток витаминов либо их неправильный прием. Вопросы витаминизации, здоровья нации, правильное питание и многие другие вопросы обсуждались на круглом столе «Инновационные подходы к повышению витаминной обеспеченности населения в рамках реализации национального проекта «Демография»: путь к активному долголетию» в рамках 17-го Всероссийского съезда диетологов и нутрициологов, прошедшего в Москве.

«- В данный момент в мире существуют две важные проблемы, связанные с питанием — это пандемия ожирения и дефицит микронутриентов, - рассказывает Виктор Тутельян, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. - Эти микронутриенты необходимы для защиты от окружающей среды, но получить их мы можем только с пищей. А чтобы получить весь комплекс нужных микронутриентов, человеку придется потреблять еды на 3000 килокалорий ежедневно, при норме для взрослого человека в две - две с половиной тысячи. Понятно, что это путь к ожирению, диабету, и многим другим заболеваниям».

Решение проблемы давно лежит на поверхности - прием витаминов. Еще в советские времена продукты питания витаминизировались, в частности мука высшего сорта. Но обогащенные продукты не решают вопрос с полноценным восполнением организма человека витаминами, подбор микронутриентов необходимо осуществлять с учетом особенностей и возраста каждого конкретного человека.

С 1991 года витаминная промышленность в России практически полностью развалилась, закрылись заводы. Почти все витаминные комплексы, которые мы можем наблюдать в аптечных сетях, производятся из иностранного сырья.

«Пережил» развал 90-х Йошкар-Олинский витаминный завод ОАО «Марбиофарм» - предприятие полного технологического цикла: от производства субстанций до готовых лекарственных форм. Создан он еще в 1942 году для обеспечения Красной Армии витаминами и витаминизированными пищевыми добавками. И сегодня это предприятие, входящее в группу компаний "Биотэк", является единственным заводом, специализирующимся на производстве витаминных лекарственных препаратов, а также витаминных и минеральных пищевых добавок.

«Сейчас мы сталкиваемся с тем, что врачи редко советуют отечественные БАДы для поддержания здоровья, занимаясь только лечением симптомов заболевания. Однако крайне важно проводить профилактику заболевания, в которую обязательно должен входить прием витаминов и минералов на регулярной основе - тогда много болезней удастся просто избежать. Я надеюсь, что вскоре это станет обычной практикой для всех россиян», - заявил Председатель совета директоров группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель.

Борис Шпигель, Председатель совета директоров группы компаний "Биотэк".

- Исследования показывают прямую связь между долголетием и потреблением витаминов, - заявил Владимир Шабалин, почетный президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров. - Старение происходит в течение всей жизни, падает интенсивность обмена веществ, снижается доля функциональных тканей и уровень воды в организме. Если всё это нужно учитывать при выборе питания в старшем возрасте, правильный рацион может увеличить продолжительность жизни.

Однако, чтобы полностью решить вопрос с дефицитом витаминов, препаратов от иностранных компаний недостаточно, уверены эксперты. Стоимость импортных препаратов зачастую делает их недоступными для определённых сегментов населения.

«- Сегодня Министерство науки и высшего образования поставило перед нами амбициозную задачу — позаботиться об улучшении качества жизни на всех этапах и активном долголетии россиян, - подытоживает Виктор Тутельян. - Для этого необходимо не просто повысить наш адаптационный потенциал, нужно возрождать и поддерживать отечественную промышленность. Без неё решить эту задачу просто невозможно».

В рамках программы возрождения отечественной витаминной промышленности и импортозамещения, альтернативой импортным добавкам станет программа «РЕНЕССАНС», предложенная ведущими учеными нашей страны и специалистами группы компаний «Биотэк», которая подходит для решения самых разных задач — от подготовки к беременности до поддержки организма в пожилом возрасте.