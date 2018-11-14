Модные тенденции зимы 2018-2019: леопард в пальто

Сплошное обувательство

Переходим к обуви. Ботфортами мы наигрались в прошлом сезоне. Они потихонечку уходят из моды - но пока еще актуальны. Если прошлой осенью и весной запросто можно было щеголять, скажем, в красных лакированных ботфортах, то сейчас актуальны более сдержанные оттенки.

Хотите выглядеть суперстильно - носите обувь с принтом питона. ФОТО: globallookpress.com

Сапоги и ботильоны могут быть с квадратными, острыми или круглыми носами. Главное, повторимся, если хочется выглядеть суперстильно, найдите себе обувь с принтом питона или леопарда. По-прежнему в моде простые грубые черные ботинки. Они могут быть с разноцветными шнурками, с украшениями или без.

Также есть уклон на Дикий Запад - так что сапожки в ковбойском стиле, казаки вполне себе актуальны.

Для тех, кто не мыслит плоской обуви. Каблук нынче может быть любой: высокий, средний, толстый, шпилька. Тут важнее общий силуэт, чем форма.

И никуда не уходят с подиумов массивные кроссовки. Они будут актуальны и этой зимой (есть кроссовки на меху!), и, похоже, в следующих сезонах.

Животноводство

Главная модная тенденция зимы 2018-2019 - самые разнообразные животные принты. Сверхактуальны леопард, зебра, тигр, различные змеиные мотивы, рептилии. Особенно питон! «Звериные» отголоски могут присутствовать как в верхней одежде, так и в обуви. А могут стать аксессуаром, например анималистичной сумкой.

Писк моды - что-нибудь звериное! ФОТО: globallookpress.com

Какие присматривать материалы для верхней одежды? Пальто может быть любое: с крупным и мелким ворсом, из шерсти или твида. Пуховики лучше броские, пестрые. Вернулись материалы типа нейлона, металлизированные ткани. Для вдохновения можно открыть журналы мод 80-х годов - именно на них сейчас равняются товарищи из фешен-индустрии.

Главное отличие наступающего сезона от предыдущих - все становится ярче. Если прошлой зимой пальто из питона или черный лакированный пуховик смотрелись бы странновато, то сейчас это стильно и круто!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Потуги на угги

Внимание, новинка сезона: валеши - Валенки шитые. Наш ответ уггам!

Наш ответ уггам!

- В них удобно, комфортно и в плюсовую, и в минусовую температуру, - согласна наш эксперт. - Это та обувь, которая имеет место быть - уж в таком климате мы живем.

Мода для народа. ФОТО: фотобанк Лори

Cовет

За свитером - в мужской отдел

Конечно, очень многое зависит от типа фигуры и роста. Надо подбирать не только то, что актуально, а то, что подходит вам.

Совет стилиста стройным дамам: загляните в мужской отдел. Оверсайз актуален для кофт и свитеров. Зачастую именно в мужском отделе можно найти очень прикольные вещи, которые прекрасно смотрятся на хрупкой женской фигуре.

Кстати

В чем гулять на корпоративе

Во многих компаниях вечеринки в честь Нового года начинаются чуть ли не с первых чисел декабря. Так что уже можно прикидывать, что надеть на корпоратив.

Блестящее яркое платье - идеальный наряд для праздника. И чем больше пайеток, тем лучше. ФОТО: globallookpress.com

Это может быть переливающееся платье в пол, например розовое, серебряное или любое другое яркое. А еще желательно, чтобы оно было все в пайетках. В моде все, что блестит!

А можно примерить костюм с широкими брюками и удлиненным жакетом любимого размера - оверсайз.

Что еще пойдет на ура

Крупная клетка - для тех, кто не любит излишней вычурности. Она сдержанна и элегантна. Если ищете новое зимнее пальто - подумайте о расцветке в клетку. Впрочем, такой рисунок будет актуален и под верхней одеждой.

Большие логотипы. Приветствуются на верхней одежде и не только. Бренды, которые стойко держались несколько сезонов, сдались - и даже самые «скромные» выпустили линейки, где крупными буквами указано их название.

Актуальны вещи оверсайз - то есть безразмерные. ФОТО: globallookpress.com

Одежда оверсайз. Она была в прошлых сезонах - и остается с нами зимовать. То есть актуальны вещи, которые как будто бы на несколько размеров больше. Это касается и пальто, и шуб, и пуховиков.

Шубы разных цветов. И классические коричневые-серые-бежевые, и яркие. И даже очень-очень яркие! Нет какого-то определенного рекомендуемого меха, главное, чтобы был модный крой.

Важный момент: если вы выбираете какую-то яркую вещь, то остальные элементы должны быть более спокойными, чтобы подчеркивать ее.