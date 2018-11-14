2018-11-14T18:36:22+03:00
Общество

Союз нерушимый журналистов

Исполнилось сто лет профессиональному союзу работников СМИ
Евгений САЗОНОВ
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Желаем Союзу журналистов и дальше делать свое правильное дело и множить свои рядыЖелаем Союзу журналистов и дальше делать свое правильное дело и множить свои ряды
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В этом году юбилей празднует не только Комсомол, но и другая организация, которая до сих пор существует и успешно работает. Союзу журналистов России исполнился ровно век.

13 ноября 1918 года открылся первый съезд работников советской печати, на котором постановили: Союзу — быть! С тех пор очень многие талантливые журналисты осветили эту организацию своим присутствием. И - что приятно — многие из них работали в «Комсомольской правде»: Алексей Аджубей, Юрий Рост, Валерий Аграновский, Ярослав Голованов, Василий Песков и другие золотые перья, творчество которых изучают в университетах...

Немало трудностей пережил Союз. Но в отличии от Советского Союза смог выстоять, сохранить самое ценное — людей в своих рядах. Людей, с которых хочется брать пример. На примере которых хочется учиться. И которым всеми силами помогает это творческое объединение.

Много попыток было заменить Союз иными профессиональными группами, но до сих пор именно его удостоверение является знаком качества профессии.

Желаем Союзу журналистов и дальше делать свое правильное дело и множить свои ряды. Еще лет сто, как минимум.

Исполнилось сто лет профессиональному союзу работников СМИ

Исполнилось сто лет профессиональному союзу работников СМИ

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