Союз нерушимый журналистов

В этом году юбилей празднует не только Комсомол, но и другая организация, которая до сих пор существует и успешно работает. Союзу журналистов России исполнился ровно век.

13 ноября 1918 года открылся первый съезд работников советской печати, на котором постановили: Союзу — быть! С тех пор очень многие талантливые журналисты осветили эту организацию своим присутствием. И - что приятно — многие из них работали в «Комсомольской правде»: Алексей Аджубей, Юрий Рост, Валерий Аграновский, Ярослав Голованов, Василий Песков и другие золотые перья, творчество которых изучают в университетах...

Немало трудностей пережил Союз. Но в отличии от Советского Союза смог выстоять, сохранить самое ценное — людей в своих рядах. Людей, с которых хочется брать пример. На примере которых хочется учиться. И которым всеми силами помогает это творческое объединение.

Много попыток было заменить Союз иными профессиональными группами, но до сих пор именно его удостоверение является знаком качества профессии.

Желаем Союзу журналистов и дальше делать свое правильное дело и множить свои ряды. Еще лет сто, как минимум.