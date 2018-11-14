Радиостанция «Комсомольская правда» и застройщики поговорили о первом опыте практического использования счетов эскроу

Спикерами круглого стола выступили:

Мария Баченина и Никита Журавлев, ведущие радиостанции «Комсомольская правда»;

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка;

Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан»;

Дмитрий Котровский, Член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», Представитель комитета по строительству.

Открывая круглый стол, Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка напомнил, что с 1 июля 2019 года в Российской Федерации вводится запрет на привлечение застройщиками в жилищное строительство средств дольщиков иным способом, кроме как через счета эскроу. Этот запрет будет касаться только вновь выводимых в продажу многоквартирных домов. Соответственно, перед банками и застройщиками стоит задача в максимально короткие сроки отработать новую технологию, конкретно у Московского кредитного банка уже есть договоренности с застройщиками и запущены первые проекты. Филипп также отметил, что если раньше застройщик получал деньги напрямую и распоряжался ими, как хотел: пускал в стройку или другие инвестиционные цели, то теперь строго в конкретный проект.

Филипп Литвиненко, Директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов Московского кредитного банка

Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан», раскрыл детали пилотного проекта застройщика по внедрению счетов эскроу. Проект реализуется совместно со Сбербанком при продаже новостроек в ЖК «Семейный квартал Счастье» в г. Перми. За короткий срок реализации проекта заключено более 80 договоров, привлечено на счета эскроу около 250 млн руб. При этом застройщик пока не воспользовался проектным финансированием.

Евгений Романенко, финансовый директор компании «Талан»

Докладчик отметил, что дополнительные затраты по проекту сейчас оцениваются в 3,5—4,5% от бюджета проекта. Однако в настоящее время ведутся активные переговоры с банком о снижении процентной ставки по проектному финансированию в связи с опережающими поступлениями средств на счета эскроу. К безусловным преимуществам новой технологии девелопер отнес освобождение от отчислений в компенсационный фонд дольщиков. По его словам, на этом экономится 1,2% от выручки по продажам.

Дмитрий Котровский, Член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», представитель комитета по строительству рассказал о том, что на сегодняшний день в высокой степени готовности к работе по схеме счетов эскроу находится только единственный банк – это Сбербанк. А также, что в настоящее время только один застройщик перешел к массовому применению этой технологии, еще несколько застройщиков открыли первые счета.

Дмитрий Котровский, Член президиума правления «ОПОРЫ РОССИИ», представитель комитета по строительству

В завершении круглого стола Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда», высказала мнение о том, что для успешного внедрения счетов эскроу и проектного финансирования нужны стандарты правил. Для банков и для застройщиков. Наличие таких стандартов позволит существенно ускорить переход на новую модель финансирования жилищного строительства.