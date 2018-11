Правила жизни Феттаха Таминджи

Я встречаю разных людей из разных стран мира, богатых и бедных, известных и неизвестных, артистов и рабочих. Вот что я считаю настоящей роскошью. Богатство - это сколько людей вы знаете в мире, с кем вы общаетесь, чему вы учите друг друга. А это уже удовольствие, которое за деньги не купишь. Я знаю очень много богатых людей, которые заработали богатство легче и быстрее, но не в гостиничном бизнесе. Но на что они будут тратиться? На семью, на хороший дом... Это все у меня уже есть. И еще - возможность заработать немного денег...

Каждый новый отель я стараюсь сделать лучше, интереснее, привлекательнее предыдущего. Вот сейчас мы беседуем только что открытом отеле Rixos Sadiyaat Island. На данный момент, он реально лучший в Объединенных Арабских Эмиратах, а может быть и во всей нашей сети. Находится в самом экологически чистом месте Персидского залива. Здесь черепахи выходят из моря дать потомство, дельфины плескаются у берега...

Идея восточного стиля принадлежит мне, но конечно же архитекторы подправляли, сдерживали полет фантазии... Построили очень быстро. Как вы в России говорите — ударная комсомольская стройка. Всю эту красоту возвели всего за 16 месяцев.

Таминджи Феттах

У нас всегда было равнение на «Все включено». Человек должен заплатить один раз, и пользоваться всеми благами отеля, а не мучаться — хватит ли ему денег.

Хочет в бассейн — вот бассейн. Хочет сауну — вот сауна. Хочет сока или виски — вот. Все уже включено. Тогда у него хорошее настроение. Тогда он по-настоящему отдыхает. Тогда у него положительные эмоции. Вообще этот бизнес я вижу, как торговлю эмоциями. Гости должны чувствовать себя Королем и Королевой. И в отеле мы даем им эту возможность. Реальная жизнь слишком сложна. Пусть она немного подождет за стенами отеля.

Rixos Sadiyaat Island - это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive». Новая наша идея. Первый курорт в Абу-Даби, работающий по системе «Все включено – Все эксклюзивно». Концепция означает, что, оплатив проживание, клиенты автоматически получают неограниченный доступ ко всем услугам, включая ресторанное обслуживание 24 часа в сутки. Таким образом, наши гости могут полностью сосредоточиться на отдыхе в атмосфере ультра-роскоши, ни в чем себя не ограничивая.

Rixos Sadiyaat Island - это отель под маркой «All-Inclusive All-exclusive»

Из семьи пришлось уйти рано. Отец занимался торговым бизнесом на востоке Турции. Готовил меня на смену. У меня был родственник, который работал в Анталье. И он мне одну фотографию прислал. Простое фото парка у моря... Но она мне снилась. В родном городе деревья можно было сосчитать по пальцам. А тут — море зелени... Рай земной! И я захотел работать в этом раю...

Отец, конечно, был категорически против. И я практически из дома убежал. Добрался до Антальи. Нашел своего родственника. Начал помогать в его магазине ковров. Параллельно в школе учился. Штудировал немецкий - тогда было очень много туристов из Германии. В летние каникулы подрабатывал в гостиницах. Это дало мне понимание, как должен выглядеть если не идеальный, то хотя бы правильный отель. Так что с детства, в принципе, знаю, чего хочу я и чего хотят... как правильно сказать по-русски? Отдыхающие? Мне больше нравится слово — гости.

Когда мне исполнилось 18, я уже считал себя взрослым человеком. Решил дальше двигаться. Уехал работать в Германию. Встречал там людей, с которыми познакомился в Турции, когда они отдыхали. Они начали мне чем-то помогать, я - им. Окончил университет. Начал работать в ювелирном бизнесе в Америке. Потом в России...

По большому счету, в гостиничный бизнес я попал случайно. Многие знакомые просили помочь с приобретением летних домов. Я начал строить для них виллы. И тут один хороший человек заказал особняк у моря. А на побережье разрешают строить только гостиницы. Ну вот мы вместе и купили недостроенный отель, возвели на его территории виллу... Потом задумались: а что с гостиницей-то делать? Решил рискнуть и достроить. До сих пор рискую и строю...

Человек должен заплатить один раз, и пользоваться всеми благами отеля, а не мучаться — хватит ли ему денег

В 90-х годах, когда Турция начала активно развивать туризм, многие бизнесмены возводили гостиницы не как способ дохода, а как... есть такое хорошее русское слово... дачи. Или в качестве подарка детям или жене. Но я сразу решил - пусть это будет основной бизнес. Тем более, что я тогда уже знал немецкий, английский и немного русский. Я мог говорить с клиентом на одном языке в прямом и переносном смысле!

У меня появилась цель: создать лучший гостиничный бренд. Долго искал имя. Выбрал Rixos, потому что короткое, хорошее имя, удобное для любого языка. Это имя античного героя, который еще при римлянах умудрился создать независимое государство...

Первую гостиницу открыл в 2000-м году и с тех каждый год открываю, как минимум, по отелю.

Наши народы — русский и турецкий - очень похожи. России и Турции важно развивать взаимовыгодное сотрудничество. Мы просто созданы друг для друга. Но мы еще не развили правильную совместную инфраструктуру. Все слишком осторожничают. Надо чаще встречаться.

Мы строили в Красной Поляне комплекс к Олимпиаде-2008. За 18 месяцев возвели более восьмидесяти зданий. Пахали днем, не спали ночами, работали на износ, но это время я воспоминаю с теплотой.

Россия доверилась нам. Мы не подвели. Это был очень хороший пример, как можно совместно работать.

За высокое качество Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград

Кстати, я был на открытии русской олимпиады. Если сравнить с Лондонской, где я тоже присутствовал, - и организация, и объекты в Сочи были намного лучше. И не только потому, что на Красной Поляне есть отель «Rixos-Сочи»...

У нас один отель в России. Пока один. Это «Rixos-Сочи», которым мы очень довольны. Очень хорошая заполняемость, высокие показатели. Но скоро появится еще один отель. Это будет комплекс в Подмосковье. Точнее пока не скажу, но вы скоро все узнаете.

Кто-то спросил, сколько отелей мне надо для полного счастья... Сейчас их 25. Я мечтаю построить 100. К 2025 году.

Путешествуя по миру, я останавливаюсь в своих отелях. Во-первых, это бесплатно...

Во-вторых, я вижу, что происходит, собственными глазами. Сам хожу в рестораны, спортзал, хамам... Говорю с людьми, словно обычный постоялец: как вам здесь? И они мне все-все рассказывают. Вот это и есть информация из первых рук... А потом менеджер отеля бегает по этажам и ищет, кто из работников слил мне «секретные» сведения.

Есть и еще один источник — соцсети. Мне часто пишут, я откликаюсь. Или просто читаю, что пишут гости в отзывах. Тоже весьма поучительно. Тоже помогает не терять связь с реальностью.

Иногда останавливаюсь и в чужих гостиницах. Когда понимаю, что они в чем-то лучше нас. И это можно позаимствовать...

Один отель мне очень понравился во Вьетнаме. За полгода там был дважды уже. Теперь группу своих менеджеров посылаю. Пусть учатся.

Реальная жизнь слишком сложна. Пусть она немного подождет за стенами отеля

Приятно, что многие люди привыкают к отелю и приезжают сюда постоянно. Как-то раз женщина подошла за обедом:

- Я к вам езжу уже 13 лет. Сначала с детьми. Теперь с внуками. Каждый год живу по 2,5 месяца...

Я взял ее за руку и прошептал:

- Тогда может быть расскажете, что здесь творится на самом деле?

Жизнь меняется стремительно. То, что привлекало еще 10 лет назад, уже не работает. Люди хотят другого — они поездили по миру, посмотрели, могут сравнивать... Чтобы оставаться лучшими, надо постоянно меняться.

Вот одно из новшеств в Rixos Sadiyaat Island — спортивный зал сделали побольше и посовременнее. Потому что люди все больше следят за своим здоровьем, все больше занимаются спортом. И это меня — как спортивного человека — очень радует. В принципе, этот зал я и для себя делал — тоже здесь буду жить периодически. А лучше всего думается на беговой дорожке.

15 лет назад в одном из наших отелей проходил конгресс российских писателей. И один из советских еще классиков взошел на трибуну, поднял руку с браслетом-пропуском «Все включено», и заявил: «Все, что коммунизм обещал нам 70 лет, мне дал этот маленький браслет»...

Для меня это стало открытием. Я-то думал, что строю отели. А оказалось — коммунизм...

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Феттах Таминджи

Председатель Правления Rixos Hotels, Президент SML Construction Co.

Успешный бизнесмен международного уровня и один из ведущих предпринимателей Турции. Его деятельность и инвестиции охватывают целый ряд отраслей - туризм, гостиничный бизнес, строительство, управление недвижимостью, СМИ, высшее образование. Деловая активность сконцентрирована, в основном, в Турции, России, Казахстане, Украине и ОАЭ.

ИЗ ДОСЬЕ

Rixos Hotels

Основана в 2000 году И является одной из самых быстро растущих международных сетей премиальных отелей. Имеет примерно 8 000 сотрудников по всему миру, которые работают в 25 гостиницах класса люкс: 11 в Турции, по 4 в Казахстане и ОАЭ, 3 в Египте, и по одному в России, Швейцарии, Хорватии.

За высокое качество Rixos неоднократно удостаивались престижных международных наград, включая: American Five Star Diamond Award, Conde Nast, World Travel Awards, Trip Advisor and Great Hotels of the World.

SML Construction Co

Sembol Construction учреждена Феттахом Таминджи в 2000 году. Сейчас компания, выступая и как девелопер, и как инвестор, является ведущим игроком на рынке строительных услуг в России, Казахстане, Украине, Хорватии, ОАЭ, Турции.

В России Sembol Constuction выступала главным подрядчиком по строительству объектов курортного комплекса «Горки Город» в Красной Поляне, а также Олимпийского городка в Сочи, включающего 11 отелей, апартаменты, виллы, торговый центр, коммерческие помещения, конференц-центры и другие объекты общей площадью 800 тыс. кв. м.