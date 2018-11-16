Леониды летят: в ночь с 17 на 18 ноября ожидается самый яркий звездопад осени

Московский Планетарий оповещает: в ближайшие выходные — в ночь с 17 на 18 ноября - достигнет своего максимума метеорный поток Леониды. Его небесное шоу — самое яркое из всех осенних. Нынешнее может порадовать 15 «падающими звездами» в час. Наблюдениям может помешать растущая Луна. Но не сильно. На небе будет всего лишь ее половина.

Леониды представляют собой мелкий «мусор», оставленный кометой Темпеля-Туттля. Летят к нам вслед за Тауридами, которые сыпались с 5 по 12 ноября. И были «родственниками» Тунгусского метеорита, который в свое время, как считают многие астрономы, откололся от кометы Энке.

Леониды стремительно влетают в атмосферу Земли - скорость некоторых достигает 70 километров в секунду. Самые быстрые и крупные метеоры потока оставляют желтые и оранжевые росчерки. Те, что помельче и помедленнее — зеленые.

Радиант потока — место, где словно бы берут начало огненные струйки, находится в созвездии Льва (Leo) - отсюда и название.

Лучшее для наблюдений время - перед рассветом. Направление взгляда на восток: чуть правее и ниже Большой медведицы (Ursa Major), но левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва и вообще на небе.

Выбирайтесь на открытое место - туда, где темнее. И ждите. Леониды прилетят с востока.

Прародительница метеорного потока Леониды комета Темпеля-Туттля приближается к Солнцу раз в 33 года. В это время Леониды бывают особенно «падучи». Такое интенсивное шоу астрономы ожидают в 2031 году во время очередного сближения кометы с Солнцем.

Настоящие метеорные ливни Леониды устраивали в 1833 и 1966 годах, когда падали по несколько тысяч штук в минуту.