Максимальное декретное пособие увеличат до 301 тысячи рублей

С нового года мамы получат за 140 дней декретного отпуска (70 дней до родов и столько же после) минимум 51 919 руб. Это всего на 539 руб. больше, чем сейчас. Максимальное пособие выросло существеннее – до 301 тыс. с 282 тыс. руб.

Размер декретных рассчитывает Федеральный фонд социального страхования (ФСС) - определяется зарплатой женщины. Если мама нигде не работала или у нее были очень маленькие доходы, то пособие будет равно минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Сейчас он составляет 11 163 руб., а с 1 января 2019 года повысится до 11 280 руб. Это в месяц. За 140 дней получится 51 919 руб.

Чтобы получить декретные, нужно принести в бухгалтерию больничный, который выдается в поликлинике. Через 10 дней после этого назначат выплату пособия. Тем кто не работает, декретные оформляют в органах соцзащиты.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет (выплачивается с первого дня после прекращения декретного периода) с нового года вырастет на 2 тыс.: до 26 тыс. руб. А минимальное на 47 руб. - до 4 512 руб. Размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка.

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