2018-11-19T23:12:48+03:00
Экономика

Ростовская область упрочила свои ведущие позиции в сфере АПК России

Донской регион по-прежнему остается одним из основных столпов продовольственной безопасности страны
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Заслуги донских аграриев в продовольственную безопасность страны оценены руководством РФ. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.Заслуги донских аграриев в продовольственную безопасность страны оценены руководством РФ. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.
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В Ростовской области подводят итоги нынешнего сельскохозяйственного года, который хоть и не оказался отмечен рекордным урожаем, какими были сразу несколько лет предыдущих лет подряд, тем не менее оказался тоже весьма успешным.

Практически по всем ключевым направлениям донской регион сохранил ведущие позиции среди других субъектов Федерации в сфере АПК. Он по-прежнему находится в пятерке лидеров по производству зерновых и подсолнечника, яиц, молока и овощей, а также в первой десятке — по производству мяса (эти показатели даже выросли).

Собственно, поэтому и не удивительно, что по итогам недавней Всероссийской выставки «Золотая осень», проходившей в Москве, Ростовская область добилась другого рекорда — по количеству полученных наград: всего их оказалось более сотни, ими отмечены представители агропромышленного комплекса Дона на разных уровнях, чей весомый вклад по достоинству оценен и премьер-министром Дмитрием Медведевым, и главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым, и губернатором Ростовской области.

- Ростовская область в очередной раз доказала, что надежно стоит на страже продовольственной безопасности страны, - подчеркнул глава донского региона Василий Голубев. - Без малого 11 млн тонн зерновых - плюс 1,35 млн тонн масличных культур: это не просто очередные красивые цифры донского урожая, это надежность и престиж донского края на российском рынке продовольствия. Поэтому я говорю «Спасибо!» всем труженикам села за добросовестный и результативный труд - благодаря им Ростовская область остается в числе российских лидеров АПК.

Следует отметить, к слову, что Дон продолжает наращивать экспорт продукции агропромышленного комплекса — и не случайно, конечно, что регион занимает 1-е место по поставкам за рубеж продовольственных товаров и сельхозсырья.

Впрочем, понятно, что для достижения таких результатов должна иметься качественная база — прежде всего, в плане управления и финансирования.

И цифры соответствуют: в текущем году на поддержку аграрной отрасли и социального развития села бюджетами разных уровней предусматривалось 7,12 млрд рублей, а это — почти четыре десятка направлений, по которым оказывается денежная помощь селу, позволяющая открывать новые производства, наращивать сельхозугодия, создавать хозяйства.

Например, в рамках грантов на Дону за год появилось одиннадцать семейных животноводческих ферм, а еще свыше ста начинающих фермеров получили помощь. Но, само собой, наиболее весомая поддержка — тем, кто уже доказал свою эффективность в работе. Речь идет, в частности, о том, что в рамках льготного кредитования в Ростовской области было выдано краткосрочных кредитов на 12,5 млрд рублей, из которых 1,7 млрд — это деньги, предоставленные крестьянско-фермерским хозяйствам.

А еще 6,6 миллиардов - льготные инвестиционные кредиты, то есть основа развития проектов в сфере АПК. И, что отмечают в региональном Минсельхозпроде, 2018-м значительно увеличилось количество заявок на финансирование нового строительства именно за счет такой формы поддержки, что объясняется расширением направлений кредитования.

Развитие отрасли специалисты, между тем, связывают не только с прямыми денежными вливаниями, но и с развитием инфраструктуры села, на чем регулярно делает акцент губернатор Василий Голубев. Но усилия дают свои плоды — причем, в таком контексте, зачастую можно говорить и в прямом смысле слова.

Губернатор Василий Голубев уверен, что лидерство Ростовской области в сфере АПК утвердилось, прежде всего, благодаря труду селян. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

Губернатор Василий Голубев уверен, что лидерство Ростовской области в сфере АПК утвердилось, прежде всего, благодаря труду селян. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области/Павел САПРЫКИН.

Так, в настоящее время ведется строительство более ста километров газопроводных и нескольких десятков водопроводных распределительных сетей, одновременно разрабатывается 29 проектов на строительство объектов газификации и водоснабжения, комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

Планы на обозримое будущее на Дону, с учетом уже имеющегося задела, соответственно, тоже строят большие — в реестр инвестпроектов высокой степени проработки до 2030 года, допустим, входят 34 проекта с общим объемом инвестиций в 191 млрд рублей. Плюс со следующего года уже начинается работа по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, а это означает реализацию целого комплекса стратегические целей, среди которых значатся и лидерство в стране по глубокой переработке зерновых и масличных культур, и развитие животноводства, и внедрению «умного земледелия», и ежегодный рост производительности труда на 5 процентов, и поступательный рост сельхозэкспорта (и первая планка - до 12 млрд долларов - уже через пять лет).

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