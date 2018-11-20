Швеция - Россия 20 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций

Сборная России во вторник, 20 ноября, проведет последний матч на групповом этапе Лиги Наций. Команда Станислава Черчесова в Стокгольме поспорит за первое место в своей группе дивизиона В. В случае победы наши получат право на выход в более высокую лигу. Для этого необходимо минимум сыграть вничью. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Швеция - Россия 20 ноября 2018.

Трансляция матча Швеция - Россия 20 ноября 2018

Трансляция матча Швеция - Россия 20 ноября 2018 года состоится в прямом эфире на сайте kp.ru - начало матча 22:45 мск.

Статистика личных встреч Швеция - Россия 20 ноября 2018

Команды 9 раз играли между собой. 3 победы на счету Швеции, 4 раза матчи завершались вничью, а еще 2 раза побеждала команда России. Последний раз мы играли между собой 5 сентября 2015 года. В Москве россияне победили Швецию 1:0 в матче отборочного турнира Евро-2016.

Прогнозы на матч Швеция - Россия 20 ноября 2018

Сборная России - фаворит поединка против Швеции.