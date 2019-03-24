Казахстан - Россия 24 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футболисты сборной России продолжают выступления в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. После поражения 1:3 на выезде от Бельгии нашим предстоит сыграть матч в Казахстане. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Казахстан - Россия 24 марта 2019.

Статистика личных встреч Казахстан - Россия 24 марта 2019

Команды дважды играли между собой. В 2008 году была победа 6:0 в Москве на стадионе "Локомотив". А спустя 7 лет экспериментальный состав нашей команды сыграл вничью 0:0 с казахами.

Прогнозы на матч Казахстан - Россия 24 марта 2019

Россия - номинальный фаворит матча против Казахстана.

Трансляция матча Казахстан - Россия 24 марта 2019

Трансляция матча Казахстан - Россия 24 марта 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 17:00 по московскому времени.