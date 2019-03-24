2019-03-23T22:54:16+03:00
Спорт

Казахстан - Россия 24 марта 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020

Футбол, матч Казахстан - Россия 24 марта 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 марта 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России три дня назад проиграла в Брюсселе Бельгии со счетом 1:3.Сборная России три дня назад проиграла в Брюсселе Бельгии со счетом 1:3.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной России продолжают выступления в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. После поражения 1:3 на выезде от Бельгии нашим предстоит сыграть матч в Казахстане. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Казахстан - Россия 24 марта 2019.

Статистика личных встреч Казахстан - Россия 24 марта 2019

Команды дважды играли между собой. В 2008 году была победа 6:0 в Москве на стадионе "Локомотив". А спустя 7 лет экспериментальный состав нашей команды сыграл вничью 0:0 с казахами.

Прогнозы на матч Казахстан - Россия 24 марта 2019

Россия - номинальный фаворит матча против Казахстана.

Трансляция матча Казахстан - Россия 24 марта 2019

Трансляция матча Казахстан - Россия 24 марта 2019 года состоится в прямом эфире на Первом канале с 17:00 по московскому времени.

Казахстан - Россия 24 марта 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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