2018-11-19T22:31:50+03:00
Спорт

Швеция - Россия 20 ноября 2018: во сколько начало матча Лиги Наций

"КП" рассказывает, когда, во сколько и почему начнется 20 ноября 2018 матч Лиги Наций Швеция - Россия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Лиги Наций Швеция - Россия пройдет в Стокгольме и начнется в 22:45.Матч Лиги Наций Швеция - Россия пройдет в Стокгольме и начнется в 22:45.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Швеция - Россия 20 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций

Россия во вторник, 20 ноября, в Стокгольме сыграет последний матч группового этапа Лиги Наций. Команде Станислава Черчесова необходима ничья или же победа в поединке против Швеции.

С самого начала турнира время начала матча Лиги Наций было актуализировано с местным часовым поясом. К тому же, после того как Европа перешла на зимнее время, точное время начала матча сдвинулось на один час. Поэтому если ранее игра началась бы в 21:45, то теперь матч Швеция - Россия начнется в 22:45 по московскому времени.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Швеция - Россия 20 ноября 2018. Точное время начала матча - 22:45 по московскому времени.

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