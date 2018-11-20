Швеция - Россия 20 ноября 2018: во сколько начало матча Лиги Наций

Швеция - Россия 20 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций

Россия во вторник, 20 ноября, в Стокгольме сыграет последний матч группового этапа Лиги Наций. Команде Станислава Черчесова необходима ничья или же победа в поединке против Швеции.

С самого начала турнира время начала матча Лиги Наций было актуализировано с местным часовым поясом. К тому же, после того как Европа перешла на зимнее время, точное время начала матча сдвинулось на один час. Поэтому если ранее игра началась бы в 21:45, то теперь матч Швеция - Россия начнется в 22:45 по московскому времени.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Швеция - Россия 20 ноября 2018. Точное время начала матча - 22:45 по московскому времени.