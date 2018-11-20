Представлен первый российский высокоскоростной поезд

Перспективный скоростной поезд сможет разгоняться до 400 км/ч. Хотя в РЖД сообщают, что обычной для него будет скорость в 360 км/ч. Неплохой показатель – большинство действующих скоростных поездов редко ездит быстрее 300 км/ч. Для эксперимента их могут «раскочегарить» и больше, но без пассажиров. Для сравнения, «Сапсан» несется всего 250 км/ч.

Концепт первого российского высокоскоростного поезда.

Поезд будет состоять из 12 вагонов. Один - первого класса, один – бизнес, один вагон-ресторан, четыре вагона эконом и пять туристических. Всего состав сможет взять 682 пассажира, еще 40 мест в вагоне-ресторане.

Cкоростной поезд сможет разгоняться до 400 км/ч.Фото: YouTube

Больше всего удобств сделают в вагоне первого класса - там сиденья можно будет разложить в горизонтальное положение. В остальных местах спинки станут лишь откидываться. Зато, как рассказали в РЖД, в туристическом классе сиденья можно будет разворачивать навстречу друг другу, чтобы получить импровизированные купе. Эта опция пригодится большим компаниям.

Туристический класс.Фото: YouTube

Эконом-класс.Фото: YouTube

Бизнес-класс.Фото: YouTube

Первый класс.Фото: YouTube

Обратим внимание, что пока речь идет только о концепции поезда. Нет еще ни производителя, который будет его делать, ни самой скоростной дороги. Железнодорожный маршрут Москвы-Казань начнут строить лишь в 2019 году.

Пока это расстояние в 790 км поезда проезжают за 14 часов. Скоростной же поезд проскочит за 4 часа.

Скоростной состав преодолеет расстояние от Москвы до Казани за 4 часа.Фото: YouTube

Согласно планам, первый участок высокоскоростной дороги от Москвы и пока до Нижнего Новгорода могут открыть до 2024 года. На строительство потратят 620 млрд. руб. По данным Минтранса, всего проект железнодорожной магистрали обойдется в 1,7 трлн. руб.

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