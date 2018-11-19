2018-11-19T17:01:42+03:00
Общество

РЖД показало новые плацкартные вагоны

На полках можно будет уединяться за шторками
Александра КОЗЛОВА
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Обновление вагонов планируется провести с 2019 годаОбновление вагонов планируется провести с 2019 годаФото: РИА "Новости"
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Уже со следующего года плацкарт перестанет быть синонимом «дешево и сердито». РЖД показали фото современных плацкартных вагонов с обновленным интерьером, которые планируют запустить с 2019 года. В каждом отсеке останется по 6 спальных мест. Но они станут более приватными - у каждого появится шторка, напоминающая жалюзи. Можно будет отгородиться от соседей. Сами полки оборудуют подголовниками, индивидуальным освещением и розетками. Пассажирам с верхних полок больше не придется беспокоить соседей снизу, чтобы поесть. Между верхними полками появятся небольшие столики с подстаканниками.

Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны Фото: РИА Новости

Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоныФото: РИА Новости

Туалеты будут оборудованы пеленальными столиками, сушилками для рук и даже гигиеническим душем. А в тамбурах появятся торговые автоматы с напитками, шоколадками и прочим «перекусом».

В туалетах новых вагонов разместятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны и даже встроенный фен Фото: РИА Новости

В туалетах новых вагонов разместятся гигиенические души, пеленальные столики, автоматические краны и даже встроенный фенФото: РИА Новости

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