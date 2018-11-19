РЖД показало новые плацкартные вагоны

Уже со следующего года плацкарт перестанет быть синонимом «дешево и сердито». РЖД показали фото современных плацкартных вагонов с обновленным интерьером, которые планируют запустить с 2019 года. В каждом отсеке останется по 6 спальных мест. Но они станут более приватными - у каждого появится шторка, напоминающая жалюзи. Можно будет отгородиться от соседей. Сами полки оборудуют подголовниками, индивидуальным освещением и розетками. Пассажирам с верхних полок больше не придется беспокоить соседей снизу, чтобы поесть. Между верхними полками появятся небольшие столики с подстаканниками.

Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоныФото: РИА Новости

Туалеты будут оборудованы пеленальными столиками, сушилками для рук и даже гигиеническим душем. А в тамбурах появятся торговые автоматы с напитками, шоколадками и прочим «перекусом».