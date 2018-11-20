Голосование на высоте

Воздушный перевозчик по собственной инициативе присоединился к акции Великие имена России.

- Аэрофлот стал партнером общенационального конкурса «Великие имена России» по присвоению 47 аэропортам страны имен выдающихся соотечественников, - рассказали в пресс-службе компании. - Пассажиры рейсов авиакомпании смогут принять участие в финальном голосовании конкурса в период с 20 по 27 ноября прямо на борту самолета путем заполнения анкет. Заполненные анкеты будут передаваться в Оргкомитет конкурса для последующего подсчета голосов.

Напомним, что основная цель проекта Великие имена России - сохранение исторической памяти, создание культурного брендинга территорий.

Идея назвать аэропорты в четь выдающихся земляков принадлежит Российскому историческому обществу, Обществу русской словесности, Русскому географическому обществу, Российскому военно-историческому обществу.

Имя известного человека в названии аэропорта может помочь сделать город популярнее среди туристов. Причём как иностранных, так и наших – получается такой образовательный момент. Видит, допустим, человек имя Канта или Высоцкого и понимает: ага, мне интересна философия или песни – значит, мне в Калининград или Магадан