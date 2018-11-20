2018-11-20T16:44:18+03:00
Экономика

В Воронеже начали строить новейший Ил-496

Авиалайнер на 390 пассажиров будут использовать на рейсах Москва - Дальний Восток
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
Поделиться:
Комментарии: comments20
Серийное производство машины должны развернуть в 2019 году. Фото: Марина Лысцева/ТАСCСерийное производство машины должны развернуть в 2019 году. Фото: Марина Лысцева/ТАСC
Изменить размер текста:

Сейчас новый самолет называется Ил-96-400М. Но уже принято решение о его переименовании в Ил-496.

- На предприятии начато изготовление узлов и агрегатов для самолета, - сообщили на воронежском авиазаводе.

Серийное производство машины должны развернуть в 2019 году. До 2023 года для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) будет построено пять обновленных Ил-96. Всего власти готовы вложить в проект 50 млрд. руб. - сюда входит не только стоимость самолетов, но и модернизация предприятия.

400-ая версия отечественного широкофюзеляжного самолета отличается от предыдущей 300-й размерами. Фюзеляж лайнера удлинят на 9,65 метра. Будут установлены новые более мощные двигатели. За счет увеличенной вместимости новый Ил станет экономичнее старого – для перевозчика сократятся расходы в пересчете на одного пассажира.

К сожалению, производитель не устранил те недостатки, которые были у старого Ил-96. У нашего самолета четыре двигателя, у прямого конкурента Boeing 777 стоит два. Соответственно, расход топлива у иностранца меньше, да и обслуживать пару моторов проще.

Экипаж нового ИЛ-96: 3 человека, Boeing: 2 человека. Перевозчику придется дополнительно нанимать бортинженера, когда западным самолетам достаточно двух пилотов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Олег АДАМОВИЧ

 
Читайте также
Новости 24
Трамп: Отмена оружейных сделок США с Саудовской Аравией стала бы «подарком» для России и Китая
Появилось видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
Россия проиграла 0:2 в решающей игре Лиги Наций команде Швеции в гостях
Помпео: США призывают избрать главой Интерпола представителя Южной Кореи
Представитель ВОЗ: Благодаря принятым мерам Россия за последние два года сохранила четыре тысячи жизней
Матч Швеция - Россия: наша команда проигрывает 0:1 после 1 тайма в поединке Лиге Наций
Обнародованы новые подробности убийства саудовского журналиста Хашукджи
ВОЗ: детская смертность в ДТП приобретает масштабы эпидемии
Цена на нефть марки Brent упала ниже $63
В ВОЗ предложили лечить тех, кто попался за рулем пьяный
Владимир Путин провел встречу с главой ФНС
Минтранс работает над запуском авиасообщения между Крымом и Сирией
Матч Швеция - Россия 20 ноября 2018: Артем Дзюба появится в стартовом составе нашей команды
Трамп допускает, что принц Саудовской Аравии знал об убийстве Хашкаджи
Российская армия возродит институт сестер милосердия
Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству
«Газпром» рассказал, почему Украина упустила из виду «Турецкий поток»
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $64
Сын Михаэля Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
Две российские компании попали под санкции США
ОЗХО одобрила увеличение бюджета, вопреки возражению России
Рождественскую ель привезли в Белый дом на карете
Появилось видео задержания участника теракта в Буденновске
Бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ
Банкам с капиталом меньше 1 млрд рублей запретят собирать биометрию
Космонавты на МКС защищаются от солнечных вспышек влажными салфетками
Ученые: счетчик электричества в душе помогает людям экономить воду
Порошенко: морскую границу Украины возьмут под контроль