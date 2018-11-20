В Воронеже начали строить новейший Ил-496

Сейчас новый самолет называется Ил-96-400М. Но уже принято решение о его переименовании в Ил-496.

- На предприятии начато изготовление узлов и агрегатов для самолета, - сообщили на воронежском авиазаводе.

Серийное производство машины должны развернуть в 2019 году. До 2023 года для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) будет построено пять обновленных Ил-96. Всего власти готовы вложить в проект 50 млрд. руб. - сюда входит не только стоимость самолетов, но и модернизация предприятия.

400-ая версия отечественного широкофюзеляжного самолета отличается от предыдущей 300-й размерами. Фюзеляж лайнера удлинят на 9,65 метра. Будут установлены новые более мощные двигатели. За счет увеличенной вместимости новый Ил станет экономичнее старого – для перевозчика сократятся расходы в пересчете на одного пассажира.

К сожалению, производитель не устранил те недостатки, которые были у старого Ил-96. У нашего самолета четыре двигателя, у прямого конкурента Boeing 777 стоит два. Соответственно, расход топлива у иностранца меньше, да и обслуживать пару моторов проще.

Экипаж нового ИЛ-96: 3 человека, Boeing: 2 человека. Перевозчику придется дополнительно нанимать бортинженера, когда западным самолетам достаточно двух пилотов.