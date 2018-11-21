2018-11-21T00:35:22+03:00
Спорт

Обзор матча Лиги Наций Россия - Швеция 11 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча Лиги Наций по футболу Россия - Швеция 11 октября 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграла против Швеции в гостях последний матч в Лиге Наций.Россия сыграла против Швеции в гостях последний матч в Лиге Наций.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 20 ноября, в Стокгольме команда Станислава Черчесова провела свой последний матч в календарном 2018 году. В столице Швеции наши играли против хозяев поля в завершающей игре Лиги Наций - нового турнира, розыгрыш которого прошел нынешней осенью. Россияне играли в дивизионе В турнира и для выхода в более элитную лигу надо было сыграть вничью, либо же победить. Шведам же нужна была только победа.

В Стокгольм россияне приехали после неудачной выездной товарищеской встречи в Лейпциге против команды Германии - наши уступили 0:3. И это был довольно экспериментальный матч с необычным для нас составом, поскольку перед очередной серией команда Черчесова лишилась ряда ведущих игроков из-за травм. В сборную не приехали Фернандес, Черышев, Головин. Даже Дзюба не смог выйти на поле в матче с немцами. Но зато к матчу против Швеции он был в полном порядке.

Артем Дзюба же и появился в стартовом составе нашей команды с капитанской повязкой на рукаве. Месяц назад мы играли против Швеции в Калининграде и та встреча завершилась вничью 0:0. Старт этого поединка выдался чуть более скромным, чем та встреча в октябре. Однако же на исходе первого тайма хозяева поля смогли открыть счет в поединке. На 41-й минуте игры Швеция получила право на угловой. И Виктор Линделеф, получив скидку от партнера, мощно пробил низом, поразив ворота Андрея Лунева. Сборная России ушла на перерыв, уступая с минимальным счетом 0-1.

Старт второй половины матча выдался неплохо по тему у сборной России. И серию опасных моментов нашим удалось организовать - ну прям таким же образом, как и в поединке против Германии пять дней назад. Однако же, воплотить это все в гол не удалось. После ошибки в обороне на 72-й минуте матча Маркус Берг удвоил преимущество Швеции, забив второй мяч в ворота Андрея Лунева.

СТАТИСТИКА МАТЧА ШВЕЦИЯ - РОССИЯ

Швеция - Россия 2:0 (1:0)

Голы: Линделеф (41), Берг (72).

Швеция – Ольсен, Гранквист, Люстиг, Аугустинссон, Ольссон (Телин, 71), Юханссон, Ольссон (Гвидетти, 89), Классон (Свенссон, 80), Ларссон, Линделеф, Берг.

Россия – Лунев, Джикия, Набабкин, Нойштедтер, Игнатьев, Ионов (Заболотный, 69), Кузяев, Ерохин (Ари, 77), Газинский, Дзюба, Полоз (Камболов, 46).

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