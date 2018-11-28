2018-11-28T02:55:08+03:00
Звезды

Цыганов вернулся к Снигирь

Знаменитости побывали на премьере фильма «Проводник»
Алина ЧЕРНОВА
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На премьере картины «Проводник» Евгений и Юлия вышли к прессе вместе. Фото: пресс-служба фильмаНа премьере картины «Проводник» Евгений и Юлия вышли к прессе вместе. Фото: пресс-служба фильма
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Несколько лет назад знаменитый актёр Евгений Цыганов ушёл от своей жены и коллеги Ирины Леоновой, которая родила ему шесть детей и была беременна седьмым, к актрисе Юлии Снигирь. Потом выяснилось, что Снигирь в этот момент тоже ждала малыша от актёра. Вскоре Юлия родила Цыганову сына. Недавно в прессе появилась информация, что Цыганов ушёл от Снигирь. Однако пара, видимо, примирилась. На премьере картины «Проводник» Евгений и Юлия вышли к прессе вместе. Юлия, которая раньше предпочитала классику в одежде, выбрала для премьеры кожаный костюм.

Гостями премьеры стали многие российские знаменитости. Фото: пресс-служба фильма

Гостями премьеры стали многие российские знаменитости. Фото: пресс-служба фильма

Премьера мистического хоррора состоялась в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском». Фильм представили исполнители главных ролей: Саша Бортич, Евгений Цыганов, Владимир Яглыч, Александр Робак, а также режиссер Илья Максимов и продюсеры Григорий Подземельный и Михаил Курбатов.

Гостями премьеры стали многие российские знаменитости: Юлия Снигирь, Никита Санаев, Глеб Бочков, Полина Ауг, Анна Горшкова, продюсер Игорь Мишин, Александр Домогаров-мл, Александр Галибин, Александр Яценко и многие другие.

Фильм представили исполнители главных ролей Саша Бортич и Александр Робак. Фото: пресс-служба фильма

Фильм представили исполнители главных ролей Саша Бортич и Александр Робак. Фото: пресс-служба фильма

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

Фильм «Проводник» рассказывает историю девушки Кати, которая обладает мистическим даром видеть призраков. Когда пропадает её сестра-близнец, она в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, что она - плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе…

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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов живут в гражданском браке почти два года, однако до сих пор актеры предпочитали не афишировать на публике своих отношений. Пара никогда не появлялась вместе на светских мероприятиях, а если артисты и приходили куда-то вдвоем, держались отдельно друг от друга и не фотографировались вместе. Возможно, виной всему - скандальные обстоятельства, сопровождавшие их роман (подробности).

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