2018-09-05T14:25:07+03:00
Звезды

Перестали скрываться: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые вышли вместе в свет

Артисты, воспитывающие сына Федора, до сих пор предпочитали не афишировать на публике свои отношения [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Юлия и Евгений пришли вместе на премьеру фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».Юлия и Евгений пришли вместе на премьеру фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».Фото: EAST NEWS
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов живут в гражданском браке почти два года, однако до сих пор актеры предпочитали не афишировать на публике своих отношений. Пара никогда не появлялась вместе на светских мероприятиях, а если артисты и приходили куда-то вдвоем, держались отдельно друг от друга и не фотографировались вместе. Возможно, виной всему - скандальные обстоятельства, сопровождавшие их роман. Цыганов ушел к Юлии в 2015 году от жены, актрисы Ирины Леоновой, родившей ему семерых детей. В марте 2017 года Снигирь родила ему восьмого ребенка, сына Федора. И вот теперь звездная пара решила больше не скрываться: Юлия и Евгений пришли вместе на премьеру фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения».

Цыганов и Снигирь появились в столичном киноцентре «Октябрь», держась за руки. Юлия не только впервые позировала фотографам рядом с мужем, но еще и поделилась совместным снимком с Цыгановым в своем Инстаграме.

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Спасибо создателям фильма "История одного назначения" за сильные эмоции. Смотреть обязательно!
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В соцсетях Юлия старается не светить не тольк мужа, но и сына. Лишь недавно актриса опубликовала в Инстаграме снимок малыша, правда, со спины. На фото мальчик стоит у прилавка с мороженым, явно испытывая муки выбора. «Это ваш сынок Федор! Какой хорошенький малыш», - тут же определили поклонники.

О том, как он справляется с главной ролью в своей жизни – ролью отца, Цыганов не так давно рассказал в откровенном интервью.

Евгений посетовал, что из-за загруженности не может уделять много внимания всем своим детям. Это расстраивает его – Цыганов считает, что он далеко не самый образцовый папа. Тем не менее, он старается находить индивидуальный подход к каждому ребенку.

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#forever
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- Иногда приходится навязывать ребенку, спрашиваешь: «А что с музыкой, а будем ли заниматься живописью?» Я трудно переношу насилие и не могу детей к чему-то там принуждать, - признался Евгений в интервью телеканалу «Дождь». - Наверное, это моя проблема. Я не могу быть вполне строгим папашей, который будет их куда-то толкать, тащить и прочее. Я разговариваю, мы пытаемся договориться. Иногда бывает ощущение, что тебя не очень воспринимают, но всегда надеешься, что эмоционально попадаешь.

Евгений подчеркивает, что проводит с детьми не так много времени, как ему хотелось бы.

- Вообще, конечно, с каждым ребенком надо проводить время. Когда их много, с общением тет-а-тет возникает сложность. Но я стараюсь выцеплять их по одному, - говорит Цыганов. - Иногда они сами воспитывают друг друга жесткими методами.

Евгений Цыганов ушел от гражданской жены Ирины Леоновой, оставив ей и детям квартиру на Ленинском проспекте. Хотя актер помогает экс-супруге материально, едва родив младшую дочь, Ирине пришлось вернуться на работу в Малый театр.

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