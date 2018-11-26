Идеальная недвижимость. Как воплотить в жизнь мечту о квадратных метрах?

Афонина:

- С вами журналист отдела экономики «Комсомолки» Елена Аракелян и я, Елена Афонина. Когда мы с вами пережили черную пятницу, только и думаешь, успели ли купить все, что хотелось, успели ли отлично сэкономить. Но черная пятница – это всего лишь один день в году. Но давайте не забывать, что перед Новым годом традиционно устраиваются и большие распродажи в магазинах, и не только в магазинах. Например, те, кто является людьми, предлагающими нам улучшение жилищных условий, компании-застройщики, компании, которые занимаются недвижимостью, тоже могут ближе к завершающемуся году выставить неплохие скидки, предложить какие-то акции. Так что сегодня об этом и поговорим. С нами в студии директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент» Елена Петропавловская.

Директор департамента маркетинга «Галс-Девелопмент» Елена Петропавловская в гостях у Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда проводятся всякие социологические исследования, людей могут спросить о чем угодно. В частности, не так давно выясняли, какую идеальную зарплату хотели бы видеть жители разных регионов. Мы с Леной тоже сегодня решили провести такой эксперимент, задать вопрос – какой проект лично для вас идеальный, квартира вашей мечты, как она должна выглядеть, сколько квадратных метров, что рядом, что в этой квартире должно быть? Например, сколько окон или куда она должна выходить – на юг, на север, на запад и т.д.?

Аракелян:

- Что реально сейчас покупают? Как-то изменились предпочтения за последние год-два в связи с какими-то экономическими изменениями, изменениями на рынке, в связи с тем, что представления о квартире, об удобствах меняются?

Петропавловская:

- Мы как компания, «Галс-Девелопмент», думаем о том, какая квартира мечты может быть для наших покупателей. Не секрет, что каждая компания, задумывая проект, тщательно изучает и свою целевую аудиторию, и людей, которые потенциально будут жить, спрашивая их как раз о тех самых параметрах – что же для вас квартира мечты? Что касается изменения потребления, то не секрет, что еще лет 5 назад очень большой популярностью пользовались инвестиционные 1-2-комнатные квартиры. Если мы говорим про бизнес-сегмент компании «Галс-Девелопмент», который мы активно реализовываем, то сейчас покупатели делают больший акцент на жилье именно для себя. Для разных целей. Для того чтобы расширить свои жилищные условия. То есть они покупают уже не первое жилье, расширяя комнатность, метраж, понимая, с какими минусами сейчас они уже не хотят мириться, если они имеют квартиру в старом фонде, или уже когда-то покупали квартиру на первичном рынке, тем не менее, есть уже опыт проживания, и им хочется все эти недостатки нивелировать. Компания «Галс-Девелопмент» очень активно работает в этом ключе, для того чтобы придугадывать, скажем так, изучать потребности наших людей, именно бизнес-класса, в сегменте, в котором мы работаем очень активно. И мы видим, что это семейные люди, которые, безусловно, уже имеют какое-то жилье, но они активно думают и о себе в рамках расширения семьи, покупают 100-120 кв. метров, или задумываются о будущем – как своем, так и своих детей подрастающих. Покупают квартиры для детей-школьников, для детей-студентов, понимая, что нужно обеспечить некую базовую потребность в жилье, которое важно для развития человека и вообще, чтобы правильно, комфортно жить.

Еще хотелось бы отметить, что в рамках изменения потребностей есть разные модели потребления. Конечно же, инвестиционный продукт остается важным, но здесь надо понимать, что есть комплексы, которые только находятся на первой ступени готовности, когда только заливается монолит или идут какие-то другие работы. Конечно же, эти проекты, как наш проект Match Point, являются одними из более привлекательных с точки зрения вложения денег. Потому что до конца реализации проекта еще остается год-полтора, в этот момент цена еще не достигла своего пика. И мы видим тренд в рамках проекта Match Point, что очень интересные небольшие форматы от студий, однушек и компактных 2-комнатных квартир являются таким инвестиционным вложением.

Афонина:

- Елена, а что в этих квартирах должно быть, какие требования есть? Сейчас действительно предложений достаточно много, и люди, выбирая какую-то определенную ценовую категорию, на которую они могут рассчитывать, дальше начинают, что называется, копаться в нюансах. Какими нюансами можно привлечь сейчас людей к тому или иному проекту? Я вспоминаю одну компанию, там брали фасадами домов – красивый фасад, народ смотрел, видел буклеты, картинки, думал: ничего себе, вот в такой красоте я буду жить. И шли, и деньги туда вкладывали. Чем сейчас народ интересуется, что для него важно, чтобы было в этом проекте?

Петропавловская:

- При выборе квартиры или любого другого формата жилья (апартаментов, например) первые три важных пункта, которыми руководствуется покупатель, это, конечно же, цена. На втором месте находится локация, то есть тот район, в котором клиент предпочитает жить, или в который хочет переехать, или потенциально видит, что его дети там будут жить, или он сам, когда сменит текущее место жительства.

Афонина:

- Иногда даже такая ностальгия по определенным местам.

Петропавловская:

- Да. Когда ты вырос в одном районе, в связи с обстоятельствами переехал, может быть, за город, теперь большая тенденция к тому, что очень многие возвращаются в Москву, потому что очень сложная транспортная доступность, предпочитают передвигаться на метро, и выбирают в том числе комплексы, которые имеют хорошие параметры по логистике – как своим транспортом, так и общественным. Безусловно, когда все эти фильтры соблюдены, у тебя остается, предположим, 2-3 проекта для выбора. Следующим шагом являются личные предпочтения. Для кого-то важна какая-то школа, если это семейный человек, в которой хотят учиться его дети. Для кого-то – высокий этаж и прекрасные виды из окна, как у нас в Match Point прекрасный вид на Парк Победы, на жилую застройку района Фили, который считается одним из самых зеленых в Москве.

Очень важным параметром являются, безусловно, фасады, о которых вы говорите. Тут сразу происходит некое предпочтение относительно и сегмента. Конечно, люди хотят жить в красивых домах. Очень большая ностальгия по постсоветскому – сталинским высоткам, по архитектуре, которую компания «Галс-Девелопмент» пытается возродить как раз. Мы берем все самое хорошее, скажем, из полюбившегося всем нам доброго детства, осовремениваем эти проекты, делаем их очень красивыми, современными с точки зрения инженерии, планировок пространства. И этот продукт очень востребован сейчас, мы это видим по другим проектам компании, в том числе которые распродаются раньше времени.

Одним из таких проектов будет в том числе и Match Point, который несет в себе самое лучшее с точки зрения архитектуры, но и важно еще поговорить про инфраструктурную составляющую. У нас есть волейбольная арена, которая будет сочетать в себе различные помещения для фитнес-составляющей, для спорта. Есть внутри здание, которое будет предлагаться для семейных людей, студия йоги, фитнес-залы различные с индивидуальными подготовками. И, конечно же, благоустройство территории. Давно наши люди мечтали о том, чтобы их двор был зеленым, красивым, удобным, чтобы были скамейки и место, где просто провести время с ребенком.

Аракелян:

- Для меня лично еще очень важна планировка самой квартиры. Поскольку не всегда есть деньги на огромное жилье, хочется, чтобы оно было компактным, но при этом удобно распланированным. Когда небольшая квартира, это особенно важно. Для двушки, трешки этот вопрос тоже немаловажный, чтобы это пространство использовалось правильно, удовлетворяло в том числе и нуждам разных членов семьи.

Петропавловская:

- Да. Существует такой термин, как эргономика квартиры. Это когда неважно количество метров, потому что у всех есть свои предпочтения с точки зрения и бюджета покупки, и использования этого жилья. Эргономика квартиры позволяет под конкретного человека, под его потребности, будь то одинокий, молодой, в паре, молодая пара без детей, таким образом планировать жилье, что даже небольшой формат - студии 30-метровые, 1-комнатные квартиры небольшие, компактные 2-комнатные квартиры - были использованы по максимуму с точки зрения функционала.

Что мы имеем в виду? Например, мы все понимаем, имея опыт проживания в старом фонде, когда очень неудобные маленькие прихожие, из которых сразу есть заход то ли в кухню, то ли в туалет, очень все компактно, не развернешься, когда гостя приходят, толпятся, по очереди, кто быстрее разденется. Эта эргономика квартиры позволяет продумать как раз, как сделать таким образом, чтобы, с одной стороны, не переплачивать за большие коридоры, большие кухни, может быть, ненужные большие санузлы, но, тем не менее, чтобы это было максимально удобно и комфортно. В наших проектах, и в многочисленных планировках проекта Match Point мы всё это предусмотрели. Покупатели могут себе подобрать как студии очень компактные и на высоких этажах, и на маленьких этажах, с любыми видовыми характеристиками, которые будут удовлетворять их потребностям, их стилю жизни, который для них важен в этот момент.

Это касается и больших квартир тоже. Никому не хочется, чтобы был длинный большой коридор, который нечем заполнить, но при этом ты понимаешь, что у тебя метры теряются. Наши планировки, в том числе которые мы специально сделали для удобства покупателей и их категоризировали с точки зрения размера, всем нам привычным… Мы все привыкли к размерному ряду, например, S, M, L, XL. У нас есть такая категория квартир, которые ты сможешь посмотреть. Если у тебя есть потребность в маленькой квартире, то ты смотришь S, различные планировки, которые входят в эту категорию. Это от 25 до 35 метров. То есть у тебя есть некие фильтры, которые помогут тебе правильнее разобраться. А менеджер по продажам, обладая полной информацией про каждую планировку, про плюсы и минусы для каждого человека, все расскажет и покажет.

Афонина:

- Какой интересный, нестандартный подход. Сейчас, когда, казалось бы, информация сыплется на нас со всех сторон, очень сложно в этом потоке найти нужную тебе информацию. Как вы знакомите ваших клиентов с такими интересными предложениями?

Петропавловская:

- Безусловно, мы стараемся понимать, в каких каналах наши клиенты черпают информацию. Это и новостные ресурсы, конечно же, и радиостанции, и газеты, и digital-ресурсы, в которых мы показываем необходимую рекламу, используя определенные таргетинги, то есть настройки. Мы настраиваем и возраст, и поведение человека. Сейчас очень много больших данных, которые позволяют максимально точно вычислить твоего покупателя. Для удобства просмотра, для того чтобы твой проект понравился, последней тенденцией является создание видеоконтента, когда ты делаешь пролеты, виды из окна, делаешь красивые, эмоциональные ролики, которые рассказывают о том, как живут эти люди в этой будущей квартире твоей мечты. И мы стараемся раскрывать каждое преимущество проекта и видеоряде, и в описаниях, и много рассказываем об этом и в офисах продаж. У покупателя есть очень много каналов, которыми он может воспользоваться. Безусловно, один из ваших шагов – это визит на объект, когда ты здесь и сейчас можешь посмотреть, пройтись вокруг строящегося объекта или в готовых проектах подняться на какой-то этаж, посмотреть все своими глазами. И менеджеры по продажам очень много дают информации клиентам, показывают планировки. Более того, мы подготавливаем много материалов, как можно расставить мебель, показывая, как это пространство можно спланировать, для того чтобы сделать, например, из той же самой студии только для одного человека помещение или для небольшой семьи молодой. Сейчас много различных инструментов, которые позволяют тебе облегчить выбор. Ведь не секрет, что покупка квартиры и апартаментов – это сложный психологический процесс, когда ты боишься, что что-то может пойти не так. Для этого есть компании с репутацией, такие как «Галс-Девелопмент», их партнеры, как наш банк ВТБ, которые говорят о том, что проекты, реализуемые этой компанией с одобрением различных ипотечных программ, являются очень надежными, и в них можно вкладываться.

Афонина:

- Нам пишут, что идеальная квартира – это квартира в лесу, в зеленой зоне. Чем больше квадратных метров, тем лучше. Идеальная квартира – чтобы у каждого члена семьи была своя комната. Еще хотят, чтобы были красивые виды из окон. Видите, у каждого свои предпочтения в том, что такое идеальная квартира. Понятно, что если мы хотя бы чуть-чуть приближаемся к этому идеалу, видим его воплощенным, то, разумеется, обращаем внимание именно на этот проект.

Аракелян:

- Вопрос, который многих волнует, - что с ценами будет: торопиться, подождать? Некоторые ждут, что еще упадет, может быть, в следующем году.

Афонина:

- Начинали мы сегодняшний разговор с черной пятницы – скидки, распродажи.

Петропавловская:

- Я хочу обрадовать наших слушателей, что, безусловно, вы правы, очень многие застройщики, девелоперы готовят интересные предложения к Новому году. Как правило, это пора очень активных продаж. И мы не стали исключением, мы приготовили для наших покупателей очень интересные предложения со скидками до 19% на покупку. В частности, в Match Point есть очень интересный большой ассортимент различных планировок на любой вкус – от 25-28 метров до 140, на любых этажах. Проект будет реализован уже к концу следующего года. Конечно, если говорить о выгоде в инвестициях, то чем раньше покупаешь с точки зрения строительной готовности, тем выгоднее, тем ты меньше платишь. Но никаких падений цен, к сожалению, не будет, мы все прекрасно понимаем, что у нас растет и НДС, и себестоимость строительства и материалов. Поэтому выгодно покупать именно на стадии строительства у надежных застройщиков, таких как «Галс-Девелопмент», особенно тогда, когда есть широкий выбор, как у нас в проекте Match Point на Кутузовском проспекте.

Афонина:

- Елена, мы как-то проскочили этот вопрос, а он очень важен. Ясно, что вы проводите аналитику и видите, какие квартиры наиболее востребованы. Можно говорить о том, что сейчас существует какая-то мода на определенную квадратуру. Я помню, трешки никому не были нужны…

Аракелян:

- Да, давайте однушку, потому что ее проще всего сдать и продать потом проще.

Афонина:

- Есть такой элемент спроса? Ведь даже когда проект разрабатывается, учитывается спрос на определенные квадратные метры.

Петропавловская:

- Конечно. В семейных комплексах, безусловно, спрос идет на большие метражи (80, 90, 100 квадратов). Как правило, в таких проектах (бизнес-классе), которые мы реализуем, эти площади первыми уходят в реализации. Так как Match Point – проект, который мы не так давно реализуем, здесь есть широкий выбор. Как ни странно, в этом проекте, так как он рассчитан на очень молодую аудиторию, здесь популярностью пользуются небольшие форматы. Потому что недалеко от метро «Парк Победы», очень центровое место, и с точки зрения инвестиций очень выгодно, так как есть различные формы ипотеки, которая сейчас является очень выгодной с точки зрения покупки, вложения денег, что очень многие люди, обладающие средствами, предпочитают взять ипотеку, для того чтобы не выдергивать деньги из бизнеса. Потому что это очень выгодный инструмент, небольшой процент, о котором могут рассказать и наши менеджеры в том числе.

Так вот, в Match Point очень хорошо уходят 1-комнатные квартиры и студии (40 метров, чуть поменьше) и большие площади на высоких этажах – для тех, кто мечтал когда-то жить с такими видами на Кутузовский проспект, на Парк Победы.

Афонина:

- Спасибо, Елена, за то, что весьма интересно рассказали нам о тенденциях и, конечно, об экономии, которую могут получить наши радиослушатели.