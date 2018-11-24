В Красноярске стартовали первые зимние учения «Россетей»

В Красноярске прошла церемония открытия первых в истории зимних учений группы компаний «Россети». Энергетикам предстоит отработать взаимодействие при ликвидации аварийных ситуаций.

Для участия в мероприятии в Красноярске собралось больше 800 специалистов и 300 единиц техники из разных регионов страны. Обмениваться опытом будут специалисты МОЭСК, ТРК, МРСК Урала и «Тюменьэнерго».

- Учения закончатся 22 декабря. Дата эта выбрана не случайно. Дело не только в том, что это День энергетика. Это еще и самый короткий день в году, самая длинная ночь. Как следствие – пик энергопотребления, помноженный на сибирские морозы, - отметил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. – Мы должны отработать взаимодействие в таких экстремальных условиях, чтобы быть уверенными в слаженности работы и надежности энергоснабжения.

Церемония открытия. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"

Планируется, что специалисты заменят больше 25 участков кабеля, отремонтируют почти 50 повреждений на линиях, оборудуют восемь подстанций и больше 30 трансформаторных и распределительных пунктов. Кроме того, перед участниками учений стоит задача провести техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, а также испытание и телевизионное обследование оборудования подстанций.

Напомним, что «Россети» не в первый раз используют модель учений. Такой формат работы был отработан в этом году в Дагестане и Твери и позволил за короткое время существенно улучшить ситуацию в энергоснабжении в проблемных с этой точки зрения регионах. Больше того, как показывает опыт, такие маневры сплачивают коллектив и помогают выявить «узкие» места. Проведение учений было идеей гендиректора группы компаний Павла Ливинского. По словам экспертов, он планомерно и системно выстраивает систему, которая должна без сбоев и перенапряжения работать в режиме 24/7.

- Мы должны определить, как оптимально выполнить задачи Президента России по повышению качества и надежности энергосетевого комплекса, по переходу энергосистемы региона на цифровые технологии, - подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В свою очередь губернатор Красноярского края Александр Усс напомнил, что в 2019 году Красноярск примет Всемирную зимнюю Универсиаду:

- Это будет событие всенародного значения. И в большой степени оно будет зависеть от качества работы энергосистемы региона. Качественная энергосистема – наследие Универсиады, которое будет служить краю долгие годы.