Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли

С расхожей фразой – красота требует жертв – нельзя не согласиться. В любом случае всегда встает вопрос, на какие жертвы, а лучше сказать, затраты, вы готовы пойти, чтобы сохранить свою привлекательность и красоту. А красота, как известно, обычно ассоциируется со здоровьем. Ухоженная дама всегда притягивает к себе внимание мужчин и немного завистливые взгляды женщин неповторимым шармом и непринужденной походкой. Ну а как быть, если каждый шаг оборачивается серьезным дискомфортом или, не дай бог, нестерпимой болью. Проблема нередко возникает из-за неудобной обуви. Ведь чтобы подчеркнуть свою привлекательность, прекрасные дамы, бывает, льстятся на чудесные, но неудобные туфельки. Ведь они «непременно разносятся». При этом комфорт отодвигается на второй план. В результате из-за неудобной обуви кожа ног при ходьбе сдавливается, а на пятках или между пальцев образуются небольшие потертости. Постепенно кожа огрубевает, утолщается. Бывает, образуется даже своеобразный стержень, который укореняется в мягких тканях. Очень часто именно этот стержень приносит неимоверные страдания. Но, даже если дело не дошло до болезненных ощущений при ходьбе, а какой-то участок кожи пяточек просто загрубел, это уже повод задуматься о здоровье своих ножек.

Существует множество народных рецептов для устранения ороговевшей кожи или, как их еще называют, натоптышей. Большинство из таких советов действительно эффективны и минимальны по затратам. Например, можно размягчить огрубевшую кожу с помощью растительного масла. На одну такую процедуру придется затратить примерно три часа. Перво-наперво нужно надеть носки, пропитанные маслом, и обмотать целлофаном. Затем утеплиться еще одной парой. Через 2–3 часа попарить ноги в горячей соленой воде и обработать мозоли пилкой. Для полного избавления от натоптыша процедуру нужно повторять несколько раз.

Чаще всего именно неудобство и немалая продолжительность процедур не дают нам довести начатое дело до логического завершения. Конечно, идеальный способ избавления от застарелых мозолей – обратиться в специальную клинику или салон красоты. Квалифицированные врачи- косметологи с помощью специальных аппаратов и медицинских средств за несколько сеансов избавят вас от ороговевших участков кожи на пяточках. К сожалению, основным недостатком похода к специалистам является его стоимость. Если семейный бюджет пока не позволяет выделить средства на поход к косметологу, почему бы не организовать собственный косметологический кабинет прямо у себя на дому. Для этого вам не нужно готовить экзотические мази из арсенала народной медицины. Делать специальные отвары из коры дуба и льняного семени или приобретать дорогостоящие препараты. Кстати, дорого, как известно, не всегда эффективно. К сожалению, в погоне за прибылью косметологические салоны запредельно завышают цены на свои услуги, а многие аптеки убирают из своего ассортимента недорогие, но достойные, действенные препараты. Вспомните, как непросто найти дешевое средство от температуры или от кашля. Корень солодки, бывает, днем с огнем не сыщешь. А вместо недорогой ацетилсалициловой кислоты для снижения температуры теперь предлагают недешевые импортные лекарства.

К счастью, эта тенденция не касается проверенного в течение многих лет средства от натоптышей – пластыря «Салипод». Приобретение данного медикамента не нужно специально планировать и откладывать деньги на покупку. Он есть в любой аптеке, а также обычно имеется в крупных супермаркетах. В зависимости от размера пластыря и формы выпуска и того, в какой торговой точке вы его покупаете, он может стоить от 50 до 130, от 30 до 80 рублей.

Поэтому можно зайти в любую аптеку по пути домой вечером после трудового дня, приобрести «Салипод», а уже в ближайшую субботу заняться оздоровлением своих натруженных ножек.

Немаловажное обстоятельство – пластырь от ороговевшей кожи «Салипод» опробован многими людьми. Случается и индивидуальная непереносимость лекарственных компонентов средства – на коже появляется раздражение. Однако вы всегда можете почитать инструкцию по применению и различные отзывы о «Салиподе» в интернете и «быть готовыми к любой неожиданности». В силу доступности пластыря (например, стоимость в интернет-аптеках пластыря 6 на 10 см – от 65* до 70** рублей), его применение не станет обременительным для бюджета семьи.

Секрет «Салипода» – в сбалансированности действующих компонентов. Кератолитические свойства (размягчение рогового слоя эпидермиса) достигаются за счет входящих в состав «Салипода» салициловой кислоты и серы. Которые попросту размягчают и отшелушивают ороговевшие уплотненные участки кожи. А вот чего в «Салиподе» нет, так это димексида, который зачастую становится раздражающим фактором для кожи***.

Чтобы достичь наибольшей результативности от применения «Салипода», оптимально наклеить его на сутки-двое, например, на период, который выпадает на выходные дни. А вечером воскресенья, после применения пластыря, нужно сделать для своих ножек теплую ванночку на пять-десять минут и осторожно потереть пемзой размягченный натоптыш. Такую процедуру с «Салиподом» необходимо повторять до полного исчезновения натоптыша. И эта проблема вас больше не побеспокоит, если вы, конечно, все-таки решитесь выбросить свои неудобные туфли с распродажи!

* https://zdravcity.ru/drugs/plastyr-mozolnyy-salipod-6h10sm_0004503/

** https://www.eapteka.ru/goods/medical/plastyri/plastyri_b/mozolnyy_plastyr

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***https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=1c3c0aba-7e72-

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