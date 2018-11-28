Жизнь с ощущением счастья

Стремительный ритм современной жизни часто не оставляет времени быть счастливым. Нередко дом остается единственным островком спокойствия в окружающем бурном море жизни, - местом, где можно отдохнуть и расслабиться рядом с дорогими и любимыми людьми. Жители суровой Северной Европы знают это хорошо, как никто другой. Именно они изобрели Хюгге и Люкке, - простую и немудреную, но действенную философию знаменитого скандинавского комфорта и счастья. В ее основе лежит повсеместный уют, безопасность, близость к природе, активный образ жизни, получение удовольствия от маленьких повседневных радостей, таких, как вкусный обед, удобная одежда или общение с близким человеком. Именно благодаря Хюгге и Люкке скандинавские страны то и дело занимают первые строчки в разнообразных рейтингах удовлетворенности жизнью.

Философия Хюгге и Люкке легла в основу проекта ЖК «Датский квартал», задуманного так, чтобы его жители чувствовали себя по-настоящему дома. Безопасность и удобство, хорошая экология и возможности развития реализованы в проекте на всех уровнях, от глобальной концепции до мелочей. Инфраструктура позволяет решить любые повседневные задачи, не покидая территории, при этом до Москвы можно добраться за 10 минут. Общественные зоны, детские и спортивные площадки, кафе и рестораны создают жителям квартала оптимальные условия для отдыха и общения в кругу семьи, а две городские площади позволяют поиграть на свежем воздухе, провести время на фестивале или городском празднике.

Квартал расположен между Алтуфьевским и Осташковским шоссе, в г.о.Мытищи, пос. Нагорное, менее 1 км от МКАД, в 10 минутах дороги от станций метро «Алтуфьево» и «Медведково». Путь до города на автомобилях составит 5 — 10 минут.

В «Датском квартале» запланировано более 90 вариантов классических и авторских планировок, включая студии, квартиры «евроформата», двухуровневые, двухэтажные, с панорамными окнами. Большинство несущих элеменитов размещено в межквартирных и фасадных стенах, что позволяет будущим новоселам обустроить жилое пространство на свое усмотрение.

Безопасность является одним из важных приоритетов квартала. Внутридворовая территория комплекса огорожена по принципу «двор без машин» и обеспечена видеонаблюдением. В каждом из подъездов за порядком будет дополнительно смотреть консьерж.

ЖК «Датский квартал»

В «Датском квартале» учтена каждая мелочь – на первых этажах устроены комнаты для колясок, помывочные для лап домашних питомцев, на территории подземного паркинга – кладовые помещения, которые идеально подойдут для хранения сезонных крупногабаритных вещей. Попасть в паркинг можно на лифте прямо со своей лестничной клетки – это гарантирует им комфорт и удобство в любую погоду. Входные группы домов, расположенные на уровне земли, обеспечивают удобный доступ жителям с ограниченными физическими возможностями, с колясками и велосипедами.

Территория комплекса граничит с лесным массивом, который находится на землях Гослесфонда (лес парковой категории) и что исключает возможность его вырубки. Это дает жителям возможность совершать прогулки по зеленой территории, выходить на пробежку по лесным дорожкам, наслаждаться природой вместе с детьми и просто дышать свежим, чистым воздухом у себя дома и во дворе.

Скандинавский подход к жизни лег в основу и разработанного шведским архитектурным бюро «Semrem&Mansson» проекта UP-квартала «Скандинавский», воплотившего передовые веяния архитектуры Северной Европы и сумевшего совместить транспортную доступность, безопасность, развитую инфраструктуру, индивидуальность и близость к природе. Шесть корпусов переменной этажности, созданные в строгой и красивой северной стилистике, располагаются в Мытищах, недалеко от станции метро «Медведково», в 2.8 км от МКАД, в 300 м от Мытищинского лесного массива, через который можно добраться до пляжей Клязьминского водохранилища в ходе неспешной велосипедной прогулки. В непосредственной близости находится ТЦ «Бородино» с гипермаркетом «Азбука вкуса» и рядом сетевых ресторанов, а в 10-минутной транспортной доступности — ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь» с гипермаркетами различных товарных групп (бытовая техника Media Markt, продуктовый магазин О’КЕЙ, товары для дома «Домовой», детские товары «Дети», испанская сеть Inditex), многочисленными международными брендами, кафе и ресторанами. Имеется также масштабная развлекательная инфраструктура, включающая 800-метровый каток, семейный парк развлечений «Funky Town», 9-зальный мультиплекс «Mori Cinema», батутные апрки и скалодром.

В UP-квартале «Скандинавский» применен европейский подход к благоустройству с акцентом на использовании натуральных материалов, природных оттенков и разнообразных типов озеленения. На центральной коммерческой улице расположится вся необходимая инфраструктура, а на городской площади, предназначенной для командных игр, зимой можно будет установить елку и залить каток. Дворовое пространство, закрытое от посторонних, объединено в единую систему с детскими и спортивными площадками, через которую проходит велосипедная дорожка. Будут построены медицинский центр, два детских сада и школа.

Спокойная жизнь, близость к природе, уют и безопасность, - новые проекты ФСК «Лидер», реализуют скандинавский подход к жизни, благодаря которым страны Северной Европы много лет лидируют в рейтингах самых благополучных государств мира.