Развитие женского лидерства в современном обществе обсудили на саммите в Париже

С 14 по 16 ноября в Париже прошел ежегодный саммит Женского форума на благо экономики и общества (WEFCOS). Впервые, благодаря инициативе Фонда Росконгресс, в деловой программе Женского форума приняли участие успешные женщины из России: представитель Президента России в «Группе двадцати» (шерпа), заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации Светлана Лукаш, Герой Российской Федерации, российский летчик-космонавт Елена Серова, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, основатель и руководитель Aizel.ru Айсель Трудел. В составе российской делегации в саммите Женского форума также принимали участие Виктория Панова, проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета, Марика Коротаева, основатель фонда содействия созданию Храма Спаса Нерукотворного и мемориального комплекса памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в Заломном, и Ксения Шойгу, руководитель «Лиги героев». Российскую делегацию от Фонда Росконгресс возглавила заместитель директора Фонда Росконгресс по социальной деятельности Елена Маринина.

«Задача социальной платформы Фонда Росконгресс – в расширении и регулярном поддержании международного диалога в интересах социального блага, создании равных возможностей, в укреплении мостов между поколениями, странами, женщинами и мужчинами. Россия – страна с богатейшей культурой, историей, уникальным жизненным укладом. Например, русские женщины как никто умеют гармонично сочетать в своей жизни работу и семью. Необходимо делиться опытом. Необходимо сообща идти к инклюзивному миру, к миру с равными возможностями для мужчин и женщин из разных стран», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по социальной деятельности Елена Маринина.

В первый день саммита в официальном представительстве Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже состоялась дискуссия «Развитие связей с G20» по вопросам устойчивого инклюзивного роста, развития женского лидерства, преодоления неравенства и стереотипов в отношении женщин, усиления роли женщин в обществе и расширения их экономической активности, а также на тему поддержания и обеспечения стабильности мировой экономики в целом. Спикерами выступили Светлана Лукаш, представитель Президента России в «Группе двадцати» (шерпа) и заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации; Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОЭСР; Клара Геймар, исполнительный президент Женского форума на благо экономики и общества (WEFCOS); Одри Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО; Кьяра Корацца, управляющий директор WEFCOS; Мюриэль Пенико, Министр труда Франции; Габриэла Рамос, руководитель Секретариата ОЭСР, шерпа ОЭСР в «Группе двадцати» и др.

«Одним из факторов укрепления экономики является усиление роли женщин в обществе, расширение их деловой и экономической активности во всех отраслях экономики, что также позитивно скажется на устойчивом развитии и поддержании баланса в обществе, будет способствовать повышению качества жизни мужчин и женщин, семей и сообществ, а также будет содействовать улучшению бизнес-практик», – подчеркнула Светлана Лукаш.

По приглашению Фонда Росконгресс в деловой программе саммита состоялось выступление Героя Российской Федерации, российского летчика-космонавта Елены Серовой на круглом столе «Вид с космоса: взгляд исследователей галактики». Участники круглого стола обсудили важность участия женщин в освоении космоса, необходимые меры для популяризации профессии космонавта среди женщин, рассказали о своем опыте и о будущем развитии космической отрасли. В дискуссии также приняли участие выдающиеся женщины-космонавты – астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Тиаки Мукаи, бывший космонавт Национального центра космических исследований и Европейского космического агентства (ESA) Клоди Эньер, бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Сандра Магнус.

«В нашей стране так исторически сложилось, что женщины были наделены равными правами с мужчинами. Возможно, именно поэтому сейчас в космической отрасли России работает превалирующее количество женщин, и во многом от них зависит, какой будет отечественная космонавтика в будущем. Наши женщины всегда работали и продолжают работать плечом к плечу с нашими уважаемыми мужчинами. Я уверена, что благодаря такому гармоничному рабочему союзу мы сможем достигнуть наивысших результатов!» – отметила Елена Серова.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила на круглом столе «Женщины в СМИ». В ходе дискуссии спикеры рассказали о мужских стереотипах и о барьерах, которые мешают переменам в медиаиндустрии и что необходимо сделать для повышения уровня многообразия и инклюзивности в сфере медиа и коммуникаций. В обсуждении приняли участие Эмили Касриель, глава департамента партнерств и специальных проектов BBC World Service Group; Агата Буске, президент Publicis Group France; Франческа Доннер, директор «Гендерной инициативы» The New York Times.

«Нарратив о мужском превосходстве в медиа не должен быть изначальной установкой для тех, кто считает, что ситуацию с присутствием женщин в медиа необходимо менять. Личный пример независимости и самостоятельности – самый эффективный способ подтверждения тезиса о равных правах и возможностях женщины. Это касается не только журналистики, но и любой другой сферы деятельности. Русские женщины куда более независимы, чем женщины на Западе. Когда там все еще обсуждают вопросы „что делать?“, мы уже усвоили решение: брать ответственность за собственную судьбу и карьеру на себя. Это можно назвать международной победой российских женщин. Участие же российской делегации в Форуме, возможность продвигать нашу повестку среди американской и европейской аудитории – безусловная международная победа Фонда Росконгресс», – отметила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Айсель Трудел, основатель и руководитель Aizel.ru, приняла участие в семинаре «Инклюзивное развитие и поддержка женского предпринимательства». Также в семинаре принимали участие Нора Барсали, президент News RSE, и Элина Врииланд-ван-Бист, основатель и генеральный директор NightBalance. Спикеры рассказали, как на собственном опыте преодолевали возникающие в бизнесе препятствия, какие формы поддержки и передовые методы работы необходимы для продвижения частных компаний, а также как опыт развивающихся стран может способствовать устранению барьеров для женщин-предпринимателей в странах с развитой экономикой.

Это первое в 13-летней истории Женского форума на благо экономики и общества включение российской делегации в программу ежегодного саммита в Париже, которое стало возможным только благодаря поддержке и содействию дирекции социальных программ Фонда Росконгресс.

Также в рамках саммита Женского форума состоялось торжественное подписание соглашения о намерениях между Фондом Росконгресс и Женским форумом на благо экономики и общества (WEFCOS). Основной темой соглашения стало сотрудничество сторон для содействия развитию международного женского сообщества, укреплению международных социокультурных связей и кооперации женщин на глобальном уровне для решения актуальных социальных проблем посредством организации и проведения совместных мероприятий. Документ был подписан заместителем директора Фонда Росконгресс по социальной деятельности Еленой Марининой и управляющим директором WEFCOS Кьярой Корацца.