Почему банки блокируют переводы до 1000 рублей

В сети появилась информация, что банки стали блокировать переводы между картами на сумму меньше 1000 руб. Клиентам звонят сотрудники кредитной организации, требуя какими-нибудь бумагами подтвердить законность операции. А если ничего не будет, то карту вроде как обещают заблокировать.

У меня в прошедшем августе была похожая ситуация. На крестьянской ярмарке Германа Стерлигова я хотел у одного кожевенника купить отличный ремень. Наличных с собой не оказалось, поэтому деньги я кинул на карту продавцу. Перевод не прошел, но скоро мне позвонили из «Альфа-банка».

- Вы делали перевод? Правильная сумма указана? Есть сомнения в сделке? - спросил сотрудник кредитной организации.

- Да, все в порядке.

Примерно через минуту после окончания разговора перевод был совершен. Никаких документов у меня не потребовали. Неужто с лета правила ужесточились?

- Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля, - заявили журналистам в «Сбербанке».

- «Бинбанк» не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим переводы на карты физлиц. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента. «Бинбанк» действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, — отметили в пресс-службе «Бинбанка».

По информации интернета, еще банк «Тинькофф» был замечен в блокировках переводов. Но в организации точно так же открестились от этого, заявив, что не «сталкивались с массовыми блокировками по переводам клиентов».

Напомним, с конца сентября действует закон, который дает банкам право приостанавливать переводы клиентов. Организации могут использовать блокировку, если есть подозрения насчет законности действий тех, кто делает перевод.

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