Одним росчерком Шнура

Для знатоков творчества Сергей Шнуров — тонко чувствующий романтик и интеллектуал с обложек глянцевых журналов. Для возрастной аудитории Первого канала он все еще матерщинник, алкоголик и, прости Господи, многоженец. Он ворвался в проект в олимпийке Balenciaga за 100 тысяч рублей (смотрится даже благородно) и вдруг начал менять пространство «Голоса» своими прозрачными провокациями.

Если колкости ведущего Дмитрия Нагиева — привычный и ожидаемый прием. Как правило, это тонко, безобидно и изящно. Чаще всего в адрес беззащитного Димы Билана. То Шнур, даром что еще и художник, работает крупными мазками. Перепалки с Бастой, сарказм в адрес Ани Лорак и откровенный стеб Константина Меладзе обнажили наставников, будто Гойя Маху. Свет, блики, полутени, рефлекс, пропорции золотого сечения и все остальные нюансы Шнуром соблюдены: он успешно проявил грани личностей через портреты. Чуть поскоблил налет глянца с соседей, и с легкостью спровоцировал их на откровения.

Кольнет — и уходит в тень.

Побочный эффект явления Шнура народу поражает. Ани Лорак с мимикой и эмоциями ожившей пластиковой куклы вдруг стало жалко, потому что над ней все смеются и перебивают. Баста из брутального мэна обратился в дворового подпевалу с дерзкой ухмылкой. Интеллигентный донельзя Константин Меладзе явил изнанку мнимой юродивости и вдруг начал оскорблять красивых девушек.

Это не шутка. Казалось бы, от создателя «ВИА Гры» кто бы мог такое ожидать? А вот!

Первой на орехи досталось Александре Степановой. По-настоящему красивой девушке, спевшей хит Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы».

Александра Степанова. Ты дарила мне розы - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

— Ощущение, что это поет взрослая женщина, у которой не сложилась личная жизнь, которая довольно плохо выглядит и в довольно плохом настроении, — вдруг выступил Меладзе.

Певица не совсем поняла, о чем речь. С чего это песню про розы должна петь уродливая брошенка? А если и так, то какое значение имеет внешность? Тут голос вроде как оценивают. Автора песни это задело всерьез. Успешная, обеспеченная, спортивная, популярная Диана Арбенина бросилась отвечать Константину и записала пламенное обращение в инстаграме.

Второй жертвой композитора стала Радмира Якубова — еще одна красавица.

Радмира Якубова. Rehab - Слепые прослушивания - Голос - Сезон 7.

- Мне показалось, что поет достаточно взрослая, полная женщина, - ошарашил даже наставников Меладзе. — И, может быть, из-за этого я не нажал. Мне показалось, что вы некрасивая.

Подобные реплики у Меладзе спонтанно — вырываются наружу, после чего композитор всем видом дает понять, что не ожидал от себя такого. Заметьте, в шоу «Хочу к Меладзе!» (НТВ), где продюсер когда-то набирал себе бойзбэнд, подобных оговорок у него не было. Там Меладзе-старший был подчеркнуто корректен. А в «Голосе» попал в квартет: «мы, верно, уж поладим, коль рядом сядем». И заиграл иными красками.

Все это еще раз подчеркивает гипотезу: именно Шнур, подзуживающий вокальных тренеров на «оживляж», добился такой правды характеров от коллег. Вызвал очистительную бурю. С самого начала слепых прослушиваний он постоянно троллил Меладзе, подкалывая за молчаливость, неспешность и исключительную избирательность при подборе команды. Наставник неохотно жал на кнопки и отмалчивался. «Как вы вообще песни-то пишете?» — вопрошал Шнур.

И вот свершилось — молчун заговорил. Мало не показалось никому.

Психотерапевты могли бы назвать это «реакцией Шнурова»: облако обаяния и энергия наставника, под которые попадают окружающие, провоцирует отворять потаенные калитки души. Так наружу вырывается сущность. Та самая, что звезды активно маскируют под покровом творчества. Та самая, с которой знакомы только близкие. Само присутствие Шнура работает как сыворотка правды. Скополамин в ТВ-формате. Шнур, а не ведущий шоу «Звезды под гипнозом» ввел знаменитостей в саморазоблачительный транс. В итоге каждый мутировал по-своему, но сфальшивить уже не мог.

Возможно, это и есть перезагрузка, заявленная в названии седьмого сезона. Если так, то пора сажать Сергея верховодить «голубыми огоньками». Глядишь, волна ярких саморазоблачений откроет для публики новый дивный мир. А Шнуров, подобно Данко, озарит переполненный пошлостью и лицемерием склеп русского шоу-бизнеса и выведет людей на свет — к современной, стильной и, к сожалению, еще пока малопопулярной музыке.

«Голос», Первый, пятница, 21.30

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