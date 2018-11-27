Поклонская предложила переименовать улицы, названые в честь убийц Николая Второго

Депутат госдумы Наталья Поклонская предложила переименовать российские города и улицы. Названные в честь палачей, расстрелявших царя Николая Второго.

- Сохранять имена палачей, таких как Войков и многих других именами которых названы улицы, станции метро, площади, районы в российских городах и поселках является неуважением к памяти миллионов людей, пострадавших от рук так называемых революционеров, начиная с 1917 по 1953 год, - рассказала «КП» Поклонская. - Сегодня молодое поколение, к счастью прекрасно осознают ценность каждой человеческой жизни, и не хотят быть ни пушечным мясом ни разменной монетой в чьих-либо руках. Но поразительная тяга тех кто публично отстаивает демократические республиканские ценности к атрибутам и элементам большевистского прошлого, то ли это ностальгия, то ли хорошо скрываемое желание реставрировать коммунистическую диктатору, изменив существующий конституционный строй страны. Для нового поколения нужны новые герои и историческая правда, которую так боятся открыть защитники имён- изуверов, выплеснутых на поверхность потоками крови цветной революции 1917 года.

Депутат предложила назвать аэропорт в Мурманске в честь последнего русского императора.

- С этим неразрывно связано и ситуация в Мурманске, - поделилась Поклонская. Где осталось два дня на то, чтобы поддержать идею присвоения имени последнего Российского Императора Николая Второго аэропорту Мурманск. Аэропорт - во многом это лицо города, туда прилетают гости со всех уголков России и из-за рубежа. С учетом того, что именно по Указу Николая ll в начале 20 века был основан город Романов-на-Мурмане, такое решение было бы наиболее справедливым. Но это тоже скрывают от подрастающего поколения, очевидно не воспринимая их всерьез пытаясь навязать им героев рожденных на фабрике большевистской пропаганды. Но я уверена, что молодежь не даст себя в обиде и не позволит в очередной раз решить вопрос за них, накрутив голоса нужному кандидату.

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