Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний

Эта уникальная выставка давно уже зарекомендовала себя как крупнейшее и значимое событие в области безопасности и охраны труда. В этом году в ней принимают участие более 400 экспонентов, которые представят свои разработки в 75-ом павильоне ВДНХ. С 11 по 14 декабря на площадке выставки пройдет обширная деловая программа. Запланировано более 50 мероприятий, среди которых впервые пройдет молодежная конференция с участием представителей высших учебных заведений.

Традиционно накануне выставки организаторы проводят пресс-конференцию, на которой представители Министерства труда, Роструда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей, профсоюзов и т.д. подводят итоги года с точки зрения проблем и успехов в области охраны труда.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Заместитель директора департамента условий и охраны труда Минтруда РФ Альберт Сакаев подчеркнул, что за последние 10 лет количество несчастных случаев на производстве сократилось в два раза. В этом году также наблюдается положительная динамика. Снижается и количество погибших на производстве. С 4600 человек в 2007 году до 1972 человек в 2017.

- В основе действующей модели необходим реактивный подход, когда применяется детальная проработка безопасности труда, своевременное выявление нарушений, внедрение профилактических мер, - отметил Альберт Сакаев.

По словам представителя Минтруда, динамика производственного травматизма снижается. Но для придания устойчивого характера и формирования эффективных механизмов нужна новая настройка функционирования. Необходимо сместить акценты с механизмов реагирования на механизмы предотвращения.

- Нами в рамках существующих документов и поручений и в тесном взаимодействии с социальными партнерами был подготовлен проект федерального закона с внесением изменений в Трудовой кодекс, - продолжил Альберт Сакаев. - Цель – повышение эффективности профилактики производственного травматизма, повышение общего уровня культуры безопасного труда и тд. Основные изменения – внедрение базового принципа предупреждения и профилактики. Минтруд подготовит методологию выявления опасностей. Но без личного участия работников в вопросах обеспечения охраны труда добиться положительной динамики невозможно. Поэтому предусматриваемые нормы гарантируют право работников на получение полной информации о существующих на рабочем месте рисках и мерах, принимаемых работодателей для обеспечения безопасности охраны труда. Мы ожидаем от нового закона, что будет создан новый импульс для охраны труда, снижения производственного травматизма и смертности на рабочих местах.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР

Сокращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – ключевая задача Фонда социального страхования.

- Ежегодно Фонд направляет немалые средства на реализацию мероприятий по достижению этих целей, - рассказал журналистам заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко. - В этом году было предусмотрено 11,2 млрд рублей. В следующем мы закладываем на 50 процентов больше. Львиная доля денег уходит на средства индивидуальной защиты.

Предстоящей на ВДНХ выставке ФСС уделяет большое внимание. Ведь для Фонда это не просто экспозиция, а площадка для дискуссий, которых запланировано немало.

- Фонд принимает активное участие в мероприятиях, - подчеркнул Сергей Алещенко. - Причем не только с демонстрацией своих методов работы и реализуемых программ, нами предусматриваются изменения выплат по случившимся несчастным случаям. А также пересмотр общих затрат на профилактику, которая стала основной задачей по внедрению безопасного труда для нашего населения.

Это очевидно и понятно, что на выставке «Безопасность и охрана труда» Фонд социального страхования - один из стратегических партнеров, которому есть что показать и поделиться опытом.

Подробнее об участии Фонда рассказал директор Департамента страхования профессиональных рисков ФСС России Игорь Барановский.

- На нашем стенде будут представлены еще и реабилитационные центры, - отметил Барановский. - Там можно будет увидеть и услуги, и оборудование, которым оснащены наши центры. У нас бывали такие случаи, когда работодатели прямо на выставке спрашивали, где и когда можно приобрести путевки для своих работников.

Кроме того, Игорь Барановский пригласил всех желающих посетить конференцию, где обсудят инновационные средства защиты для снижения производственного травматизма и профзаболеваний.

- Мы представим средства защиты, которых нет еще на рынке. Мы рассмотрим самые новые и эффективные новинки, - подчеркнул Барановский. – В частности, мы хотим показать экзо-пояс для перемещения тяжестей.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР

Любопытную статистику привел начальник Управления Роструда Егор Иванов.

- Ежегодно в Роструд поступает много обращений и жалоб от граждан, - рассказал Егор Иванов. - За 10 месяцев этого года – 360 тысяч. Большинство – по невыплате заработной платы. А вопросы охраны труда наших людей волнуют мало. Но это не говорит, что российское производство стало безопасным. Скорее, сами работники практически не обращают внимания на безопасные условия своего труда.

На предстоящей выставке Роструд запланировал несколько мероприятий, среди которых презентация интернет-сервиса «Электронный инспектор». Специалисты расскажут, что это такое и для чего он нужен. Как с его помощью пройти самопроверку, выявить нарушения на производстве и исправить их. Пройдет мероприятие по расследованию несчастных случаев. Тема более чем актуальная. За 10 месяцев этого года произошло почти 4 тысячи несчастных случаев на производстве. Из них 1017 – смертельные.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

- Что касается безопасности охраны труда, то мы находимся сейчас в переходном периоде, - отметил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Виталий Трумель. - Старая система по своей сути служит тормозом развития. Технологии шагнули далеко вперед, условия труда формируются по-новому. Поэтому нужна новая доктрина труда. Нужен так называемый низко-ориентированный подход. Когда наряду с базовыми условиями риска устанавливается некий приемлемый уровень риска, с помощью которого разрабатываются меры по защите работника. Для перехода на эту модель нужны оценочные инструменты. Пока действует только одна модель – оценка условий труда. Ее явно недостаточно. Она не совсем объективна.

По словам Трумеля, Фонд социального страхования многое делает, чтобы защитить работника на предприятии. И хорошо, что в последнее время стали оценивать и психологическое состояние работника, что на сегодня является основным трендом.

В целом, участники пресс-конференции сошлись во мнении, что выставка «Безопасность и охрана труда» на ВДНХ должна задать новый вектор развития в сфере защиты работников на производстве.