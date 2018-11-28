2018-11-28T02:06:27+03:00
Здоровье

Сбежать из-под запора

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Что мешает регулярному стулу.

30% населения планеты страдают запорами. Однако говорить о своих проблемах вслух большинство стесняется. Вокруг этой деликатной темы гуляет масса мифов. Разберемся, где выдумки, а где правда.

Лишний вес провоцирует запоры

Это миф!

Лишний вес сам по себе не влияет на регулярность стула. Но у людей с лишним весом запоры, конечно, бывают, и часто. Потому что питание толстяков далеко от правильного. Они едят много легкоусвояемых углеводов: хлеб, макароны, вареные картошку, морковку, свеклу, сладости - печенье, пирожные и т. п. Эта пища мгновенно всасывается, не оставляя кишечнику веществ для формирования калового комка. А избыток калорий, кстати, откладывается в виде жира.

Что делать: в день съедать 1200 г любой зелени (различные салаты, укроп, петрушка и т. п.), употреблять в пищу кукурузные отруби (только они содержат нужное количество грубого волокна), ввести в рацион чечевицу (чемпион среди бобовых по клетчатке) и льняное семя. Выпивать от 2 л воды в день.

Слабительные вызывают привыкание

Это правда!

Есть две большие группы слабительных: а) те, что стимулируют перистальтику кишечника. Как правило, это препараты на основе сенны; б) осмотические - те, что притягивают к себе воду, разбухают, создавая необходимый для работы кишечника объем пищевого комка.

К препаратам на основе сенны действительно возникает привыкание. Поэтому требуется постоянное повышение дозы. Постоянно принимать лекарства этого типа нельзя.

Осмотические слабительные не вызывают привыкания и могут быть вашими спутниками настолько, насколько потребуется. А еще они содержат питательные вещества для бактерий кишечника.

Что делать: если без слабительного отрегулировать стул не получается, выбирайте препараты осмотического действия.

Постоянные проблемы могут быть признаком рака

Это правда!

Если возникает опухоль, которая растет в просвет кишечника, она банально создает механическое препятствие для выделения кала. Ходить в туалет становится трудно, больно. Особенно стоит встревожиться по этому поводу родственникам пожилых людей.

Что делать: пройти колоноскопию, чтобы проверить проходимость кишечника. До этого (но не вместо) можно сделать экспресс-тест на скрытую кровь в кале (продается в аптеках свободно). Если скрытая кровь обнаружится, немедленно идти обследоваться. Возможно, это и не рак, а, например, полип. Но упустить время нельзя.

Важно! После 45 лет всем-всем, даже если нет никаких жалоб, колоноскопию необходимо делать раз в 5 лет.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.50, Первый.

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