Спартак - Рапид 29 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Для московского "Спартака "предстоящий вечер крайне важен в нынешнем розыгрыше еврокубков. Победа дает большие шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы. Любой другой результат осложнит положение "красно-белых" в целом в проходной группе. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Спартак - Рапид 29 ноября 2018.

Трансляция матча Спартак - Рапид 29 ноября 2018

Трансляция матча Спартак - Рапид 29 ноября 2018 года состоится в прямом эфире канала Матч ТВ в 18:50 по московскому времени.

Статистика личных встреч Спартак - Рапид 29 ноября 2018

Команды играли дважды между собой. Это было очень давно. В 1966 году в Кубке Кубков "Спартак" сыграл вничью с "Рапидом" дома 1-1, а в Австрии хозяева были сильнее, победив 1-0. А в поединке первого круга в Вене Спартак уступил со счетом 0:2.

Прогнозы на матч Спартак - Рапид 29 ноября 2018

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.