США намерены договориться с обвиняемой в шпионаже Марией Бутиной

Мария Бутина близка к тому, чтобы выйти из тюрьмы в Соединенных Штатах. Об этом со ссылкой на поданный в федеральный суд Вашингтона документ сообщает агентство Bloomberg. Подробности возможной сделки с властями США не разглашаются, так как стороны должны еще обсудить детали «окончательного соглашения».

Суд арестовал россиянку 18 июля без права внесения залога. Девушку обвинили в связях с российской разведкой и проникновении в организации, имеющие влияние на американскую политику. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы. Кроме того, над Бутиной в тюрьме регулярно издеваются: не дают спать, мучают допросами и не лечат. На днях она рассказала, что ее повторно перевели в одиночный изолятор и разрешают выходить на прогулку только с 2 до 4 часов ночи. Все просьбы вернуть ее в общее поселение суд отверг.

СКОРЕЕ ВСЕГО, РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОБМЕНЕ

- Подозрения в отношении Марии Бутиной, скорее всего, будут обоснованы и аргументированы американской стороной, - считает адвокат Тимур Маршани. - Потому что для выхода с такими обвинениями в суд должны быть очень веские причины. Однако внешняя разведка - нормальная практика. У России и США нет каких-то особых союзнических соглашений, которые ограничивали бы наших разведчиков. Эти люди действуют в интересах своей страны, и тут любые методы хороши.

Тем не менее, выпустить россиянку могут либо при условии обмена на американского шпиона, задержанного в России. Либо при достижении каких-либо дипломатических договоренностей. Разные бывают ситуации. Часто такие вопросы решаются кулуарно по линии внешней разведки.

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