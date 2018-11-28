Отец арестованной в США Марии Бутиной обратился к президенту России: Помогите! Моя дочь подвергается пыткам в американской тюрьме!

29-летняя россиянка, обвиняемая в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в США, была арестована еще 15 июля 2018 года. С тех самых пор Мария побывала уже в нескольких тюрьмах Вашингтона и округа. В течение 3-х месяцев из 5-ти, проведенных за решеткой, к Бутиной применялся так называемый режим сегрегации: одиночная камера без солнечного света, прерывистый сон (будят каждые два часа), а прогулки разрешены только ночью.

В последнем интервью «Комсомолке» отец арестованной Валерий Бутин сообщил, что вроде бы этот режим сняли и Марию перевели в другую тюрьму в городе Александрия, поместили в теплую камеру с большим окном и разрешили гулять. Но что-то снова пошло не так.

- Как нам стало известно, Мария Бутина снова была переведена на режим сегрегации, - говорит вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников. - Она звонила отцу и рассказывала, что вот уже больше недели ей запрещено покидать пределы одиночной камеры днем, прогулки только ночью - с 2:00 до 4:00. Мы подобное пребывание расцениваем как пыточное и не допустимое с точки зрения прав человека. Видимо специально, чтобы оказывать психологического воздействие.

Мария с отцом и сестройФото: Личный архив

Валерий Бутин вообще боится, что дочь так долго не выдержит. В отчаянии он решил обратиться к президенту России Владимиру Путину через СМИ. Его открытое письмо мы публикуем полностью:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Считаю необходимым обратиться к Вам с просьбой вмешаться в ситуацию происходящую с гражданкой России моей дочерью — Бутиной Марией, которая на протяжении пяти месяцев подвергается пыткам в американской тюрьме».

Не имея возможности в справедливом суде доказать ее виновность, американские власти поставили себе задачу сломить ее, заставив признать несовершенные ею преступления. К ней применяют изощренные пытки: две недели в тюрьме ей не давали спать, будив каждые 15 минут, содержали в холодном помещении, отказывали в медицинской помощи, подвергали унизительным обыскам с раздеванием, подвергают длительным, одиночным изоляциям, которые в общей сложности составляют уже три месяца. Подобное заключение в американских тюрьмах применяют лишь к матерым уголовникам или лядям с нарушенной психикой.

Я обращаюсь к вам потому, что не уверен в возможности обычного человека вынести подобные испытания. И, я не знаю, сколько еще сможет вынести Мария , не признав несуществующую вину.

Я убедительно прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, взять под личный контроль ситуацию с делом гражданки России Марии Бутиной, способствовать в оказании помощи американским адвокатам защищающим Марию в суде.

С уважением, Валерий Бутин».

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