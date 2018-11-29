«Он испортил мне жизнь!»: Подмосковный полицейский пытался зарезать прокурора прямо на рабочем месте

Странный случай произошел в подмосковном городе Электросталь. Вчера вечером в здание местной прокуратуры вошел сотрудник полиции в форме. С собой мужчина пронес пакет.

- Войдя в кабинет к заместителю городского прокурора Андрею Иванкину, мужчина достал из кармана тяжелый металлический шар и метнул оппоненту в голову, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Не попал. И тогда полицейский бросился на прокурора с ножом.

Тот пытался убежать по коридору, кричал. На шум выскочили коллеги, которые и сумели повалить и скрутить сотрудника полиции.

Нож, которым он пытался убить Иванкина, - старенький, охотничий.

Но что все это было?!

Те самые нож и шар, с которыми Федутинов набросился на прокурора.

Уже известно, что задержанный - 30-летний сотрудник УМВД России по Электростали Сергей Федутинов. В пакете, который мужчина пронес с собой в здание, лежали футболки, майки и носки. То есть, полицейский подготовился. Он изначально понимал, что после визита в прокуратуру поедет в изолятор.

- На допросе у следователя подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

По словам нашего источника, пока Федутинова везли в местный Следственный комитет, он несколько раз повторил вполголоса: «Он меня достал. Он испортил мне жизнь».

В соцсетях появились версии, что зампрокурора отказывался подписывать документы на возбуждение уголовных дел по материалам, которые готовил Федутинов. Однако наш источник это опровергает.

- Сам пострадавший, Иванкин, заявил, что по работе никогда не пересекался с этим сотрудником полиции и не понимает, чем мог вызвать его гнев. Коллеги зампрокурора из других кабинетов тоже ничего важного не сообщили. Поэтому на текущий момент основная версия случившегося - личные взаимоотношения между полицейским и прокурором, личные счеты.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование». Сергею Федутинову светит срок от 12 лет колонии и вплоть до пожизненного.

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