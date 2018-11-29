2018-11-29T13:23:01+03:00
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения следователя на сотрудника прокуратуры в Электростали

Полицейский набросился на мужчину с ножом прямо на его рабочем месте, но был остановлен коллегами потерпевшего
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следователь напал на сотрудника прокуратуры с ножомСледователь напал на сотрудника прокуратуры с ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения сотрудника следственного отдела УМВД на работника прокуратуры в подмосковном городе Электросталь. Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование.

По словам старшего помощника главы подмосковного главка СК РФ Ольги Врадий, инцидент произошел в минувшую среду, 28 ноября. Полицейский зашел в здание городской прокуратуры и напал с ножом на сотрудника ведомства. Находившиеся на рабочем месте коллеги потерпевшего смогли пресечь преступные действия следователя, сообщает сетевое издание m24.ru.

Прибывшие на место правоохранители задержали своего коллегу. Отмечается, что он отказался давать показания на допросе, а потому мотивы такого поступка неизвестны. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время будет подписан приказ об увольнении нападавшего из органов. Кроме того, к ответственности будет привлечено его начальство.

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