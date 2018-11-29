СБУ обнародовала ничего не доказывающие переговоры российских летчиков

Четыре дня понадобилось Службе безопасности Украины, чтобы подготовить к публикации радиопереговоры российских летчиков, которые якобы атаковали украинские катера в Черном море в минувшее воскресенье. Девять минут эфира СБУ выдает в качестве доказательства агрессивных действий России.

- Фактически украинские военнослужащие выжили чудом, ведь потерпели 6 различных видов нападения. - загибал пальцы на брифинге замглавы СБУ Олег Фродлов. - Таран буксира, боевое применение 2 ракет истребителем Су-30, боевое применение 2 ракет вертолетом Ка-52, применение крупнокалиберного корабельного вооружения, штурм украинских кораблей российским спецназом и применение физического насилия к нашим морякам.

Получается пять, а также три портсигара отечественных и куртка замшевая... О применении авиации российская сторона не сообщала, хотя Ка-52 крымчане в небе видели. А также пару Су-25. Между тем, в отличие от ранее опубликованных переговоров моряков, в обнародованных украинцами радиоперехватах не все так очевидно.

Из девяти минут обычного обмена информацией о высоте, курсе движения, погодных условиях, если очень хотеть найти компромат, можно выделить несколько фраз.

«До постороннего 15» - можно предположить, что Су-30 находится в 15 километрах от нарушителя. Но это не точно.

«...В районе цели буду через 5 минут, подскажите курс цели... ...До цели 24 километра, разрешите первым работу... ...Работу окончил... …Работу выполнил двумя практически...» Человек с хорошим воображением может предположить, что Су-30 отстрелялся по украинскому катеру.

Далее — переговоры экипажа вертолета Ка-52 с землей:

- Нам в паре работать или по одному?.. ...Выдвигаемся на цель...

- Выйти на дистанцию применения, оружие не применять до указания...

- На рубеже применения...

- Прекращение задания, возвращение в прибрежную зону...

- Понял, оружие не применять, находиться на рубеже...

- Подскажите расход «карандашей» у вас...

- У 47-го не было, у 49-го — два.

Под «карандашами», видимо, подразумеваются НАРы — неуправляемые авиационные ракеты. Которые по странному стечению обстоятельств не разнесли рубку катера «Бердянск». Как пояснил мне знакомый военный летчик, такой возможно только в одном случае — стреляли с очень близкого расстояния, и взрыватель ракеты не успел взвестись. Но вот, что мне хочется сказать по поводу этих переговоров.

Во-первых, в отличие от морских переговоров с подтвержденными и идентифицированными позывными, в этой расшифровке практически ничто не указывает именно на воскресное «керченское противостояние».

Во-вторых, видна масса склеек в аудиодорожке. В случае с вертолетом, так и вовсе нелогичная. Сначала команда оружие не применять, а затем расход двух «карандашей».

В-третьих, ни разу не прозвучала команда открыть огонь на поражение. Вот эти «работали» и «сколько карандашей» могло прозвучать когда угодно, хоть на учениях. И вообще быть виртуальной учебной «отработкой».

В-четвертых, нет докладов о поражении цели. С какой стати СБУ их вырезать?

В-пятых, да если и наносили удары по нарушителю границы, что с того? Их целый день уговаривали покинуть территориальные воды по-хорошему. Скажите спасибо, что по вам из какого-нибудь «Бала» или «Бастиона». Вот тогда бы точно судить было некого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал почти 20-минутную запись переговоров между российскими пограничниками и украинскими моряками во время «керченского противостояния» 25 ноября. Из этой записи совершенно очевидно, что береговая охрана долго и тщетно пыталась буквально упросить нарушителей госграницы по-хорошему покинуть наши территориальные воды. На основе обнародованного эфира мы написали мини-пьесу (подробности).

В ТЕМУ

«Не останавливайтесь и стреляйте»: Родственники задержанных в России украинских моряков рассказали, как их готовили к провокации

Показания задержанных моряков, которые признались, что намеренно провоцировали российских пограничников и сознательно игнорировали их команды, на Украине, конечно, вряд ли воспримут в серьез. Еще бы - ведь наверняка они сделали эти признания под дулом автомата. А вот родственников нарушителей в самой незалежной за язык никто не тянет и над душой у них с дубиной не стоят. И рассказывают они очень неприятные для украинской аудитории вещи (подробности).