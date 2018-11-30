Царицынский захват

НА СТАРТ!

На прошедшем V Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенции «Мобильная робототехника Junior» разработка московских студентов Алексея Беспалова и Никиты Сандрака (на фото - слева направо) признана лучшей.

Алексей и Никита, учащиеся колледжа «Царицыно», творили своего железно-электронного уборщика недолго, но с душой. На WorldSkills Hi-Tech робот-уборщик, созданный ребятами, оказался более мобильным и умным, нежели у конкурентов.

Суть конкурса: робот должен быть в трех режимах - автономном, управляемым с джойстика в прямой и непрямой (вне поля зрения разработчиков) видимости - собрать мусор (теннисные шарики) из трех контейнеров разного цвета и доставить его на переработку. На испытательном поле было воссоздано реальное дорожное движение - со светофорами, дорожными знаками, автомобилями. Робот был обязан собрать весь мусор и не нарушить при этом ПДД.

«Комсомолка» встретилась с Алексеем, Никитой и их тренером, преподавателем колледжа «Царицыно» Андреем Желтиковым. Как оказалось, Алексею Беспалову и Никите Сандрак по 15 лет. Оба пришли в колледж после 9-го класса.

- Как зачем взялись за разработку?! - удивился вопросу Никита. - Захотелось перемен в жизни!

Перемены в жизни ребят звучат серьезно: Алексей осваивает радиоаппаратостроение, Никита - компьютерно-системный комплекс.

Опрос.

- Первыми разработчиками робота стали нынешние второкурсники, - говорит Алексей. - В 2017 году они заняли второе место по России в чемпионате WorldSkills. Мы взяли их робота за основу, написали свою программу, стали работать с ним и вскоре поняли, что нам нужен свой робот. В итоге мы уборщика существенно модернизировали.

- Чем он отличается?

- Он стал выше за счет размера колес - двигается намного маневреннее. Еще мы разработали другой манипулятор. Это захват, иными словами - руки робота. Нам требовалось модернизировать и техническую часть, и программную. Робот не просто убирает мусор, но и складывает его в урны. Урны разные по цвету - мы научили робота различать цвета.

- А окурки на асфальте ваш уборщик сможет собирать?

- Да, это несложно. Нужно лишь поменять манипулятор-захват. Основная база нашей разработки хороша тем, что ее можно применить под разные задания. Робот может собирать любой мусор. То есть можно обыграть многие задачи.

Несомненно, что для будущей профессии Алексея и Никиты этот робот сыграет большую роль. Сейчас ребята учатся не только паять, но и развивают логическое мышление, изучают алгоритмы действий. Но есть в этой сфере место экологии?

- Этот робот вполне может выйти на улицу и работать, условно говоря, дворником, - говорит тренер Андрей Желтиков. - Но для этого нужны определенные условия. То же самое касается и наших ребят. Они выучатся, наберутся знаний, опыта и смогут создавать в России высокотехнологичные разработки, в том числе такие, которые будут способны поддерживать экологический баланс в городах. В той же Японии роботы выполняют большой функционал. У нас все это тоже реально сделать.

ЦИФРА

200 миллиардов рублей

- Такие расходы на городские экологические программ заложены в проект бюджета Москвы на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов.

«Расходы экологической направленности даже увеличиваются. В проекте бюджета на предстоящие три года они проходят по трем государственным программам», - пояснила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.