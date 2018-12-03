Нашёлся жених, который уронил помолвочное кольцо в канализацию

До Рождества ещё целый месяц, а чудеса уже вокруг нас! Полиция вернула влюблённому помолвочное кольцо, которое он от волнения уронил в водосток.

ЧП случилось 30 ноября на центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер. Камеры видеонаблюдения записали, как парень делал предложение своей спутнице. Она сказала «да», влюблённые обнялись и поцеловались. Но у обоих тряслись руки. Момент-то волнительный! Вот они и уронили помолвочное кольцо. А оно упало прямо в водосток!

«Почти помолвленные» ребята пытались достать кольцо, но у них не вышло. Расстроенные, они ушли с площади. Но оказалось, что в полиции Нью-Йорка работают настоящие романтики!

Полиция Нью-Йорка нашла жениха, который уронил кольцо в канализацию. WANTED for dropping his fianc e s ring in @TimesSquareNYC! She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN https://t.co/tPWg8OE0MQ

Стражи порядка достали кольцо и стали искать пару. Призыв о помощи они опубликовали на своей страничке в Твиттере. Желающих помочь хотя бы ретвитом было почти 30 тысяч! Благодаря такой мощной поддержке в соцсетях, влюблённые нашлись. Поиски заняли всего сутки!

Их зовут Джон Дреннан и Даниелла Энтони. Ребята живут в Питерборо (Великобритания). А в Нью-Йорк они прилетели отметить 10-летие отношений. К круглой дате Джон наконец решился сделать любимой предложение. А дальше вы знаете...

- Мы не пользуемся Твиттером, поэтому не знали, что нас ищут, - рассказала BBC Даниелла. - Но нам позвонил друг и спросил, не мы ли на популярном видео. Оказалось, что мы! И я, и Джон очень благодарны каждому, кто помог нам найти кольцо. Особенно полиции Нью-Йорка и всем, кто делился нашей историей в соцсетях.