Нашёлся жених, который уронил помолвочное кольцо в канализацию

До Рождества ещё целый месяц, а чудеса уже вокруг нас! Полиция вернула влюблённому помолвочное кольцо, которое он от волнения уронил в водосток.

ЧП случилось 30 ноября на центральной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер. Камеры видеонаблюдения записали, как парень делал предложение своей спутнице. Она сказала «да», влюблённые обнялись и поцеловались. Но у обоих тряслись руки. Момент-то волнительный! Вот они и уронили помолвочное кольцо. А оно упало прямо в водосток!

«Почти помолвленные» ребята пытались достать кольцо, но у них не вышло. Расстроенные, они ушли с площади. Но оказалось, что в полиции Нью-Йорка работают настоящие романтики!

Полиция Нью-Йорка нашла жениха, который уронил кольцо в канализацию. WANTED for dropping his fianc e s ring in @TimesSquareNYC! She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN https://t.co/tPWg8OE0MQ