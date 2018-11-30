Демографическая яма на дороге

По данным Росстата, 2017 год по количеству рожденных детей стал худшим за последние 10 лет - спад на 10,7% по сравнению с 2016-м. Это сотни тысяч мальчиков и девочек, не появившихся на свет. Не радует и другая цифра - общая смертность превысила рождаемость на 134,4 тыс. чел., то есть на (8%).

Больше всего людей гибнет от ишемической болезни сердца. Смерть в дорожных авариях по распространенности идет только на 18-м месте. По статистике ГИБДД, за прошлый год в ДТП погибли 19 тыс. человек. Это население небольшого райцентра.

В этом году правительство приняло нацпроект «Демография». Согласно ему продолжительность жизни должна увеличиться до 67 лет, смертность снизиться, рождаемость вырасти. Понятно, что добиться всех целей только за счет чего-то одного невозможно.

Повышение дорожной безопасности - один из способов улучшить демографию. Дети, взрослые, погибшие на дороге, не заведут семью или не смогут поддерживать близких. Наоборот, если снизить смертность, то спасенные жизни смогут делать добро родным и приносить пользу обществу.

Финансовый университет при Правительстве РФ в 2015 году посчитал, что от каждой прежде­временной смерти экономика теряет 9,1 млн. руб. То есть только из-за дорожных аварий прошлого года страна недополучит 171 млрд. руб. И здесь еще не учитывается лечение пострадавших, последующая их реабилитация.

Есть конкретные меры, которые могут сделать российские дороги безопаснее.

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА

Каждый месяц в стране погибают 3 ребенка из-за того, что родители не использовали детские удерживающие устройства.

Между тем детские удерживающие устройства способны в 2 - 3 раза снизить детскую смертность в ДТП (малышей, угодивших под колеса, мы сейчас не берем). Автолюлька - чуть ли не первая вещь, которую должны купить родители, - ведь в ней малыша предстоит везти из роддома домой.

В младенческом возрасте ребенок сам о себе позаботиться не может, поэтому его безопасность целиком и полностью лежит на родителях. И если малыш пострадал или погиб в ДТП, то это во многом вина взрослых.

Организм ребенка не похож на организм взрослого. У детей не такие крепкие кости, внутренние органы - удар, который взрослый способен перенести относительно легко, может малыша сделать инвалидом на оставшуюся жизнь.

Другое дело, что государство должно разрешать продажу только сертифицированных проверенных удерживающих устройств. Например, у экономных автомобилистов популярен адаптер ремней. Он сжимает ремни, якобы делая их пригодными для детей.

- Весь мир уже давно признал адаптеры ремней безопасности неэффективным средством защиты, - рассказал руководитель Центра испытаний НАМИ Денис Загарин.

Действительно, в аварии адаптер ремня не работает. Нормальную защиту дают либо автокресла, либо бустеры. Но адаптеры стоят намного дешевле, поэтому их до сих пор берут.

Еще в 2016 году на заседании президиума Госсовета по безопасности дорожного движения Владимир Путин дал поручение зафиксировать в Правилах дорожного движения недвусмысленное обозначение детского удерживающего устройства: это только автокресла и бустеры. Законопроект по конкретизации формулировок в ПДД приняли только летом 2017-го.

Да, ответственность родителей-автомобилистов надо повышать. Но и ответственность продавцов тоже - если уж в магазине продается удерживающее устройство (кресло, люлька, бустер), то оно должно исправно работать.

Но помните, что даже самое качественно кресло - от самого надежного продавца и изготовителя - это не панацея. Решения на дороге все равно принимает родитель, который находится за рулем, и только правильная оценка ситуации вкупе с соблюдением правил дорожного движения сделает кресло, в котором сидит ребенок, по-настоящему безопасным.

Дети должны ездить в машине только в детском кресле.

ВОСПИТАНИЕ И СРЕДА

Для детей разных возрастов нужны свои меры безопасности. Если за малышом присматривают только родители, то в возрасте 7 - 14 лет половина ответственности ложится уже на самого ребенка. Взрослые должны рассказать, объяснить, показать, но невозможно оставаться с чадом все время.

За последние десятилетие Госавтоинспекция выстроила сильную и системную работу с детьми и их родителями, благодаря которой правильное обучение начинается с семьи и со двора.

Как рассказал «КП» замначальника столичной ГИБДД Евгений Ефремов, каждые три дня в московском дворе водитель на авто сбивает ребенка. Обычно это оборачивается сотрясением мозга и (или) переломом у чада.

Наши дворы не очень безопасны. Из-за припаркованных машин ни ребенок, ни водитель друг друга не видят. Проезды такие, что автомобилист может прилично разогнаться.

7-летним детям, гуляющим по двору, может казаться, что они в безопасности. Но это не так. Поэтому начинать надо с аккуратного поведения на самой близкой к дому территории.

Следующий шаг - изучение основ правил дорожного движения. Не всех, конечно, а тех, которые касаются движения машин, пешеходов и велосипедов по дороге.

Сейчас в стране действует более 30 тысяч отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД). Это творческие объединения школьников, которые занимаются профилактикой дорожного травматизма. Ребята мало того что сами учат основы ПДД, они окружающим рассказывают о них.

Школьники не только своим друзьям объясняют премудрости дорожных правил, они еще взрослым напоминают о культуре вождения.

Конечно, не в каждой школе есть свой отряд ЮИД. Но обычно в каждом районе или небольшом городе работают свои образовательные центры, лаборатории безопасности, детские автошколы. Можно водить ребят туда. Необязательно это делать часто - главное, чтобы школьник запомнил основные правила поведения.

- Сегодня мы хотим, чтобы учреждения образования уделяли этим вопросам больше времени, - рассказала на Радио «Комсомольская правда» президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - Еще несколько лет назад родители не сильно понимали, зачем вообще тратить на это учебные часы. Но тенденция меняется. Мы смогли сохранить весь лучший опыт предыдущих поколений (к примеру, движение Юных инспекторов) и пытаемся привнести что-то свое.

КОНКРЕТНО

Плохие школы и переходы

60% погибших во всех ДТП - это люди в возрасте от 15 до 44 лет. Три четверти из них - мужчины.

Причин, почему больше всего смертей среди людей самого трудоспособного возраста, много. Одна из них - неуверенное поведение начинающих водителей за рулем. Не случайно страховка для людей со стажем до трех лет стоит на 80% дороже.

К сожалению, уровень автошкол сегодня такой, что многим выпускникам приходится доучиваться потом с частными инструкторами.

Поменять ситуацию непросто, ведь надо перестраивать всю систему авто­школ. По мнению специалистов, помочь может развитие саморегуляции. Профессиональные объединения автошкол могут сами изгонять с рынка недобросовестных игроков.

Пешеходы - еще одна причина высокой аварийности. Но вина лежит не только на людях, перебегающих дорогу, но и на властях, не способных сделать безопасную среду. Возьмем, к примеру, Рязань. Недавно эксперты ОНФ составили рейтинг самых опасных переходов возле российских школ. Больше всего смертей и аварий происходит у двух школ в Рязани. И что сделали местные власти? Повесили светодиодные надписи «Осторожно - дети». Ни искусственных дорожных неровностей, ни правильной подсветки пешеходного перехода, ни уж тем более светофора.

Часто из-за отсутствия удобных переходов, грамотной пешеходной инфраструктуры гибнут люди. Элементарное искусственное освещение улиц исправило бы ситуацию.

КСТАТИ

Прогресс есть

В 1991 году на российских дорогах погибли 37,5 тыс. чел., в 2017-м - на 52% меньше. И это несмотря на то, что сейчас погибшими в автомобильной аварии стали считать людей, скончавшихся в течение тридцати дней после инцидента, а не семи, как это было до 2009 года.

- У профессионалов есть понятие транспортного поведения, - рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. - Именно оно в последние годы изменилось в лучшую сторону. По мере роста количества транспортных средств население учится уживаться с ними. К сожалению, автомобилизация в России началась только в 1990 году, тогда как в Европе - сразу после Второй мировой войны, а в США - еще раньше, с 1908 года.

Золотой час

Еще одна причина большой смертности на дорогах - отсутствие своевременной помощи пострадавшим. Если человек попадает к врачам в первый час (медики называют его золотым) после аварии, то шансы на выживание сильно увеличиваются.

В реальности «Скорая помощь» может долго ехать по места ДТП. Помочь может санитарная авиация. Но в большинстве регионов просто нет денег на вертолеты с оборудованием для спасения людей.

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