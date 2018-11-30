Защищенность по всем фронтам

Рост защищенности юных пассажиров и пешеходов, обеспечение их обучения, работа с родителями и педагогами, организующими групповые перевозки детей, а также пропаганда БДД от перинатального центра до работников транспортных компаний и профессиональных водителей. Все это единый комплекс мер, цель которого - безопасность каждого маленького пассажира, пешехода или водителя велосипеда.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮЛЬКИ

Защитить своего ребенка - естественный инстинкт родителей, главное - знать, что для него действительно важно и безопасно. На это нацелена работа информационно-пропагандистских кампаний по безопасности дорожного движения, в рамках которых проходят лекции для родителей в перинатальных центрах. В итоге, уезжая из роддома, каждая мама должна знать, что автолюлька для младенца - вовсе не лишняя трата средств, а первый в жизни ее ребенка шаг к безопасности и соблюдению Правил дорожного движения. Привыкая с первых дней передвигаться в специальных детских удерживающих устройствах, малыш не будет капризничать, жалуясь на неудобства своего персонального кресла.

Для ребенка мама и папа - первые его ролевые модели, опираясь на поведение которых, он строит свои отношения с социумом, совершает самостоятельные поступки. И подавая ребенку правильные пример в поведении на дороге, вы приучаете его самого соблюдать ПДД и быть внимательным, как мама или папа. Поэтому, прежде чем спешить при переходе дороги или проскакивать на мигающий сигнал пешеходного светофора, думайте о своей семье, не сомневаясь, - ребенок повторит ваши маневры.

Конечно, школа или дополнительные кружки, к примеру, занятия в отрядах юных инспекторов движения, тоже многому могут научить. Но тут уже взрослый нарушитель может услышать от своего чада нравоучительные высказывания о собственном поведении. Чтобы этого не случалось, давайте быть примером друг для друга только в том, что является действительно правильным и безопасным, особенно когда дело касается таких важных моментов, как поведение на дороге.

ИГРАЙ, РИСУЙ, УЧИСЬ

Детский сад, школа и внеклассное образование сегодня ориентированы на формирование многих детских талантов и закрепление полезных навыков. В частности, это касается и занятий по БДД как для самых маленьких, так и для более взрослых детей.

В этом им помогают специальные классы, где можно изучать теорию и правила, а также автогородки и мобильные «Лаборатории безопасности», где уже можно изучить в игровой форме правила дорожного движения: попереключать светофоры, стать образцовым водителем самоката или велосипеда, продемонстрировать навыки культурного пешехода. Играть любят все дети, а в игровой форме любые знания усваиваются легче и приятнее. Неудивительно, что подобные уроки пользуются спросом у их юных посетителей.

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели безопасного поведения на дороге является разработка и внедрение паспортов дорожной безопасности образовательных организаций. Паспорт должен отображать информацию об образовательной организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их движения по маршруту дом - школа - дом, а также к местам проведения учебных занятий и дополнительных мероприятий и содержать различные план-схемы безопасных маршрутов движения. Создавая и изучая такой паспорт безопасности вместе с детьми, педагог может быть уверен, что о правилах дорожного движения они узнают гораздо больше и соблюдать их станут с большим удовольствием.

Подавая ребенку правильный пример в поведении на дороге, вы приучаете его самого соблюдать правила.

УМЕЕШЬ САМ - УЧИ ДРУГИХ

По таким правилам живут отряды юных инспекторов движения, которые помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения и безопасного поведения на дорогах города среди учащихся своей школы и окружающих их взрослых.

Юные инспекторы движения знают основы ПДД, владеют навыками управления велосипедом с соблюдением всех правил. Отряды ЮИД постоянно соревнуются между собой в своих знаниях, совершенствуясь и развиваясь. А российские ребята регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, таких как Европейский образовательный конкурс FIA по изучению и соблюдению правил дорожного движения.

Выезжая на экскурсии и соревнования, члены отрядов ЮИД отличаются не только нарядной формой, но и прекрасной организованностью, ответственностью и соблюдением всех норм и правил, действующих при организованной перевозке детей, чем очень помогают педагогам, сопровождающим их в поездке.

ЕДУТ ОРГАНИЗОВАННО

Напоминаем, что сегодня для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие нескольких договоров и документов (их перечень можно найти на сайте ГИБДД) и маршрутной карты. В программе маршрута должен быть график движения с расчетным временем в пути, места и время остановок для отдыха. Если автобусов будет 1 или 2, то уведомление в Гос-

автоинспекцию можно отправить не позднее, чем за 2 дня до поездки. А если три и более, то заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 суток. Через сайт гибдд.рф можно подать уведомление о планируемой поездке.

Водитель, который допущен к перевозке детей, обладает водительским удостоверением с открытой категорией D и непрерывным стажем работы водителем категории D не менее одного года. Кроме того, у него в глазах ГИБДД идеальная репутация: отсутствие административных правонарушений в течение года и лишения прав. В салоне его автобуса стоит тахограф, навигационная система ГЛОНАСС, а сам автобус проходит техосмотр каждые полгода. Кроме водителя, правила организации организованных групп детей подразумевают еще наличие медицинского работника, если ехать предстоит более 12 часов, сопровождающих, и многие другие факторы - от сухпайков до номера места для каждого ребенка.

И это правильно, потому что обеспечить детскую безопасность на дорогах можно только комплексно, взяв на контроль каждый момент, каждый фактор, каждого человека. Потому что ребенок доверяет нам, своим родителям, педагогам, водителям и старшим товарищам как тем, кто знает, что нужно делать. И тут нельзя подвести.

Материалы подготовлены в рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».