Полицейские начальники, спустившие на тормозах дело об отравлении подростка наркотиками, отстранены от работы после статьи в "Комсомольской правде"

Аптечная наркомания - настоящий бич. Строго-рецептурные наркосодержащие препараты продают просто так и даже поштучно. Общественная организации «Антидилер», возглавляемая призером Олимпийских игр, депутатом Госдумы 6-го созыва Дмитрием Носовым борется с этим беспределом во всех регионах нашей страны. Но самая сложная ситуация, как они считают, в Ростове-на-Дону. Для проведения совместного рейда специальный корреспондент «КП» Дина Карпицкая с представителями «Антидилера» выехала в этот южный город и во всем убедилась лично.

Основные потребители аптечной наркоты — дети и подростки. Начинают они, казалось бы, с невинных шалостей, а заканчивают тяжелыми наркотиками или даже смертью. Как это и произошло в семье ростовчанина Дмитрия Орлова — его 15-летний сын Олег погиб от тяжелого отравления наркотиками. Парень учился и жил в спортивной школе, занимался футболом. Домой приехал на новогодние каникулы, и друзья со двора, видимо, «угостили» его чем-то, от чего он мгновенно скончался. Расследование его смерти практически сошло на нет — в возбуждении уголовного дела отказали, а отца почти перестали слушать в районном СК.

После публикации материала о рейде в "Комсомольской правде" последовала незамедлительная реакция, ситуацией с аптечной наркоманией в Ростове-на-Дону заинтересовался старший помощник председателя Следственного Комитета РФ России генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров. В городе были организованы внеплановые проверки, рейды по аптекам. Также полицейские из Москвы обратили внимание и на смерть подростка. Тут же было возбуждено уголовное дело.

- Как я понял, генерал-майор Комиссаров взял под свой контроль то, как расследуется гибель моего Олега, - рассказал «КП» Дмитрий Орлов. - А расследовалось дело опять абы как, спустя рукава. Еще два месяца прошло, а все по-прежнему, даже не установили тех людей, кто был с сыном в момент смерти. Не дана правовая оценка тому видео, которое делал «друг», когда сыну было плохо, когда он умирал. Тогда со мной связались из Москвы и попросили приехать на прием в кабинет главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Кроме Дмитрия Орлова на эту встречу были вызваны начальник СК по Ростовской области, начальник СК по Ворошиловскому району (тому самому, где все и произошло) и начальник первого процессуального отдела СК по Ростовской области.

"Заслушав доклад руководителя следственного отдела по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону, председатель СК России отметил массу нарушений: волокиту и неполноту следственных действий, а также явную незаинтересованность следователя в оперативном и полном расследовании уголовного дела. До сих пор не установлены причины произошедшего, круг и роль всех несовершеннолетних, кто был на связи или рядом с погибшим подростком незадолго до его смерти», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В итоге Бастрыкин решил, что заниматься этим делом будут в центральном аппарате СК РФ в Москве. В отношении его ростовских подчинённых — следователя, руководителя следственного отдела и руководителя отдела процессуального контроля — назначены служебные проверки, на время которых все они отстранены от исполнения обязанностей.

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