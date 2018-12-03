Россиян начнут обучать финансовой грамотности с младших классов

Чтобы россияне грамотно планировали семейные бюджеты, не совершали рисковых финансовых операций и понимали, во что им обойдется тот или иной кредит, правительство решило с младших классов школы обучать детей финансовой грамотности. Принятый Минфином совместно с Центробанком план по повышению финансовой грамотности населения в понедельник обсуждали в подмосковных «Горках» на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Как рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, обучение финансовой грамотности введут в образовательные стандарты. Будут подготовлены не только учебные материалы, но и педагоги. По словам Силуанова, в программу уже вовлечено 40 регионов. В них создаются центры по финансовой грамотности.

- Я в одном из таких центров был, - рассказал Силуанов.

- Помогли кому-нибудь? - поинтересовался у него Медведев.

- Сам не помог, но посмотрел, как работает этот центр. Туда приходят граждане. Есть несколько консультантов, которые могут дать полную информацию о том, как лучше разместить деньги, где лучше взять кредит, по какой ставке, в какой валюте - потому что, как мы помним, раньше у нас были проблемы с валютными ипотечными кредитами, - заметил Силуанов.

По словам Силуанова, правительство будет поощрять регионы, которые преуспеют в программах повышения финансовой грамотности населения.

На совещании также обсуждали развитие внутреннего туризма. Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, число туристов на российских курортах во время зимних каникул превысит 7,7 миллиона человек.

- Это наш исторический рекорд! - заявила Голодец.

По прогнозам правительства, по итогам года число туристов внутри страны превысит 60 миллионов человек.

По ее словам, росту внутреннего туризма в стране способствует развитие инфраструктуры, прежде всего, автодорожной. Так, на рост числа туристов в Крыму повлияло открытие для автомобилистов Керченского моста, через который с момента его открытия уже проехало 3,3 миллиона автомобилей.

Как отметила Голодец, развитие туристического сектора очень прибыльно.

- На один рубль вложенных средств мы по ряду проектов получаем до шести рублей привлеченных инвестиций, - сказала Голодец.

- Нужно следить при подготовке к школьным каникулам и вообще мероприятиям новогодних праздников за транспортной составляющей. В это время всегда растет напряжение из-за нагрузки на транспортное сообщение. Нужно, чтобы все компании, включая авиационные, были готовы, - напомнил правительству Медведев.

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