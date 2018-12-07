2018-12-06T13:11:29+03:00
Умные вещи

Роботы-пылесосы: популярность бьет рекорды

Продажи роботов-пылесосов растут экспоненциально: который каждый год в мире люди покупают на 13% больше таких гаджетов, по данным исследователей из TechNavio
Александр МАЛЯРЕВСКИЙ
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Такая динамика сохранится, как минимум, до 2021 года, как считают аналитики.

Роботы-пылесосы называют одним из самых популярных подарков на Новый год, согласно данным опросов. Это понятно: они просты в использовании и полезны в повседневной жизни каждого. На рынке такие устройства существуют много лет, но простыми и недорогими они стали лишь недавно. Причины тому как в развитии технологий и в расширении рынка, так и в выходе в сегмент некоторых интересных компаний.

Продажи пылесосов ILIFE уже второй год растут на сто процентов, существенно обгоняя глобальные показали сегмента. Бренд «внезапно» стал одним из основных на глобальном рынке. Но на самом деле компания из Шэньчжэня давно присутствовала в этом сегменте, просто оставаясь невидимой для обычных покупателей, работая по схеме ODM (Original Design Manufacturer), то есть, создавая и производя роботы-пылесосы для международных брендов. Накопив опыт в разработке, проектировании и производстве, а также в развитии таких устройств, компания вышла к покупателям с продукцией под собственным брендом. Бренд ILIFE был создан «с нуля», но за несколько лет был распространен и на китайский, и на глобальный рынок – как на близкую Россию, так и на далекую Новую Зеландию, не говоря уже о странах Европы и Америки.

Как видно, ILIFE оказалась заметно более успешной, чем мировые компании, для которых она раньше делала такие гаджеты. Причина в тонком знании рынка, в отлаженном процессе производства и в огромных вложениях в R&D (исследования и разработку). По словам Чэнь Гуанляна, вице-президента ILIFE, компания ежегодно вкладывает в R&D около десяти процентов своего дохода, над проектированием новых узлов и моделей задействованы более трех сотен сотрудников. Почти каждый третий из работающих в фирме занят в разработке, а проектные институты находятся в Шэньчжэне, Гуанчжоу и Гонконге.

Робот-пылесос ILIFE А40

Робот-пылесос ILIFE А40

Над новым продуктом инженеры компании нередко работают по два-три года, в разработку одного робота-пылесоса могут быть инвестированы миллионы долларов. Чэнь рассказывает, что бывают ситуации, когда прототип не устраивает потребителей, и тогда разработку модели начинают «с нуля». В качестве примера, созданного «методом проб и ошибок», Чэнь приводит W400, одну из наиболее технологичных и успешных моделей компании.

Кроме упомянутой серии «W» в линейке моделей ILIFE есть серия «А», интересная щетками для глубокой очистки ковровых покрытий, серия «V» оптимизирована для чистки твердых покрытий и получила повышенную мощность всасывания. Предлагает компания и более продвинутые роботы-пылесосы, среди которых есть и модели, которым наряду с сухой очисткой доступна «влажная протирка», а также моющие, способные убирать загрязнения в четыре этапа. Новые технологии инженеры создают как для искусственного интеллекта домашних роботов и решений для автопилотирования (например, фирменная система live-vision для точного картирования помещений и оптимального планирования маршрута уборки), так и для самого процесса уборки. Например, модели с «влажной протиркой» получили автоматический регулятор давления в системе подачи воды, а моющие – продвинутую технологию разделения чистой и использованной.

Кроме электронных, гидравлических и smart-технологий, компания активно развивает маркетинговые решения. Например, в результате прямых контактов производителя с Amazon и с AliExpress, роботы-пылесосы ILIFE стали доступны повсюду, как на североамериканском, так и на азиатском, европейском и российском рынках, причем по интересным ценам и с высокой скоростью доставки покупателям. Растущие продажи потребовали расширения производственных мощностей и ILIFE, в дополнение к заводу в Шэньчжэне, открыла производственные мощности в Дунгуане, что позволяет выпускать более трех миллионов устройств в год.

Робот-пылесос ILIFE V55

Робот-пылесос ILIFE V55

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