Как я делала добро «России»

- Не хотите сделать добро? – неожиданно спросила меня милая молодая женщина в форме стюардессы авиакомпании «Россия».

Я внутренне напряглась, неожиданные просьбы о помощи всегда настораживают. Но тревога моя оказалась напрасной. Женщина действительно являлась бортпроводницей вышеназванной авиакомпании, которая проводила в терминале D аэропорта Шереметьево необычную акцию «Я делаю добро в «России».

Пятого декабря наша страна отмечала новый для себя праздник – День волонтеров. В этот день авиакомпания «Россия» совместно с одним из благотворительных фондов проводила добровольческое мероприятие в аэропорту Шереметьево.

Когда я ответила милой стюардессе, что ничего против добра не имею, она подвела меня к стойке, на которой расположились всякие уютные вещички – ароматное самодельное мыло, пряники и саше с лавандой.

Для участия в акции нужно было отдать какой-нибудь ненужный текстиль – одежду или аксессуар, взамен можно было принять участие в лотерее.

Уже другая девушка, представительница благотворительного фонда, объяснила мне, что для участия в акции я должна отдать какой-нибудь ненужный текстиль – одежду или аксессуар, взамен мне предложат принять участие в лотерее от «России». На кону - 5 бесплатных авиаперелетов по территории нашей страны и сувенирная продукция авиакомпании.

Для начала поясню, зачем благотворительный фонд собирает старые вещи. Оказывается, там текстильным отбросам дают вторую жизнь. Стирают, обрабатывают, дезинфицируют и шьют всякие милые вещи – саше, игрушки, поделки, одеяла и т.д. Словом, у мастериц фантазия богатая, им лишь бы материала было побольше.

Ничего ненужного из одежды у меня с собой не оказалось. Тогда мне предложили купить за 300 рублей одну из уютных вещичек. Я выбрала лавандовый саше.

Лотерею на соседней стойке проводил симпатичный бортпроводник. Он так ловко крутанул барабан, что находящиеся внутри шарики зашумели как настоящее колесо фортуны.

«Перелет?» - подумала я, когда молодой человек раскрывал шарик.

- Ежедневник! – ободрил меня владелец барабана и ослепительно улыбнулся.

Ничуть не расстроившись, я отошла в сторону и стала наблюдать, как другие пассажиры принимают участие в акции. Таковых оказалось немало. Во-первых, у наших людей большое сердце и широкая душа. Во-вторых, ну кто ж не захочет выиграть бесплатный перелет?!

Молодой человек в серой куртке долго присматривался к происходящему. Потом залез в свою сумку и вытащил оттуда… носки. Подошел к стойке, сдал их в утиль и отправился к барабану. Через минуту он отошел оттуда с небольшим сувениром – льняной сумкой.

Акция помогла собрать вещи для благотворительного фонда и поднять настроение всем участникам.

- Извините, вы носки отдали? – спросила я.

- Ну да. Больше нечего было. А носки запасные всегда с собой ношу. Они чистые, кстати!

Татьяна, улетавшая в тот день в Хабаровск, не пожалела старых перчаток мужа.

- Все равно мы ему новые купили, - объяснила она.

В лотерее Татьяна с мужем выиграли ежедневник.

Виктории с внучкой Никой достались модель самолета и ручка.

А еще в этот день все же удалось разыграть один из пяти сертификатов на бесплатный перелет.

Доброволец – это тот, кто наделен доброй волей и желанием сделать этот мир лучше. Пятого декабря авиакомпания «Россия» в очередной раз показала, что добрая воля ей не чужда. Простая акция – внеси взнос и прими участие в лотерее – помогла достичь сразу двух целей: собрать вещи для благотворительного фонда и поднять настроение всем участникам.

СПРАВКА «КП»

В начале декабря во всем мире празднуют День волонтеров. Организация Объединенных Наций в 1985 году предложила проводить 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. В России праздник официально отмечается с 2017 года в соответствии с Указом Президента РФ.