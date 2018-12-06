"Мужчинам не беспокоить": 100-летняя женщина рассказала, почему так долго живет

В мире есть немало долгожителей. Но эта 100-летняя британка привлекла к себе внимание тем, что удостоилась личного поздравления монарха. А также мнением о том, что долголетием обязана отсутствием в ее жизни мужчин.

3 декабря у Мэри Норрис из Эдинбурга случился день рождения, с которым ее телеграммой поздравила сама королева Елизавета II.

Женщина родилась спустя три недели после окончания Первой мировой войны, а когда наступила Вторая мировая, она работала на заводе по производству боеприпасов. Норрис была одним из 9 детей в семье — у нее было 8 братьев и сестра. Сегодня она осталась одна.

Она живет в доме престарелых и не потеряла вкус к жизни. Мэри ходит в церковь, посещает танцы, ухаживает за собой, ходит к парикмахеру и любит встречаться с друзьями, пропуская стаканчик хереса.

Когда британские журналисты поинтересовались, в чем секрет ее долгой жизни, она ответила: «Мне никогда не приходилось беспокоиться о мужчинах». Мэри Норрис так и не вышла замуж.