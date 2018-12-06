2018-12-06T15:41:51+03:00
В мире

"Мужчинам не беспокоить": 100-летняя женщина рассказала, почему так долго живет

На днях Мэри Норрис удостоилась личного поздравления от королевы Елизаветы II с юбилеем
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
3 декабря у Мэри Норрис из Эдинбурга случился день рождения, с которым ее телеграммой поздравила сама королева Елизавета II3 декабря у Мэри Норрис из Эдинбурга случился день рождения, с которым ее телеграммой поздравила сама королева Елизавета II
Изменить размер текста:

В мире есть немало долгожителей. Но эта 100-летняя британка привлекла к себе внимание тем, что удостоилась личного поздравления монарха. А также мнением о том, что долголетием обязана отсутствием в ее жизни мужчин.

3 декабря у Мэри Норрис из Эдинбурга случился день рождения, с которым ее телеграммой поздравила сама королева Елизавета II.

Женщина родилась спустя три недели после окончания Первой мировой войны, а когда наступила Вторая мировая, она работала на заводе по производству боеприпасов. Норрис была одним из 9 детей в семье — у нее было 8 братьев и сестра. Сегодня она осталась одна.

Она живет в доме престарелых и не потеряла вкус к жизни. Мэри ходит в церковь, посещает танцы, ухаживает за собой, ходит к парикмахеру и любит встречаться с друзьями, пропуская стаканчик хереса.

Когда британские журналисты поинтересовались, в чем секрет ее долгой жизни, она ответила: «Мне никогда не приходилось беспокоиться о мужчинах». Мэри Норрис так и не вышла замуж.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку