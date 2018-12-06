2018-12-06T16:59:54+03:00
Политика

Конституционный суд России утвердил изменение границ между Ингушетией и Чечней

Тем самым отменив решение КС Ингушетии
Павел ЧЕРНЫШОВ
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6 декабря Конституционный суд (КС) России огласил решение по делу об изменении границы между Ингушетией и Чечней - соглашение между этими регионами и утвердивший его закон республики Ингушетия соответствуют Конституции России. В Конституционный суд запрос о проверке конституционности соглашения, которым устанавливается граница между республиками, направил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Тем самым КС России аннулировал решение КС Ингушетии, отменившего 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его закон Ингушетии. Тогда КС Ингушетии решил, что этот вопрос следовало решать на референдуме.

«СООТВЕТСТВУЕТ КОНСТИТУЦИИ»

- Соглашение об установлении границы между Чечней и Ингушетией является соответствующим Конституции Российской Федерации. Конституционными, кроме того, являются положения закона Республики Ингушетия, согласно которым было закреплено соглашение об установлении административной границы, — пояснил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.

По мнению КС РФ, регионы России обязаны определять свои границы. Без этого невозможно полноценная конституционно-правовая идентичность субъектов РФ и их эффективность как публично-правовых образований. Как отмечено судом, граница между Чечней и Ингушетией, необходимость установления которой вытекала из закона России от 4 июня 1992 года об образовании Ингушской республики, до заключения между этими региона соглашения о границах в сентябре этого года, не была установлена.

Судом уточнено, что территориальные вопросы между регионами должны решаться в результате переговоров с участием правомочных органов субъектов РФ, исходя из того, что граница территории одного из них – это одновременно и граница территории другого. Заключение соглашения между сопредельными регионами России является конституционно обоснованной формой установления границы. Согласно позиции КС России, участие Совета Федерации в установлении границы между регионами не является обязательным.

МЕЖДУ РЕГИОНАМИ НЕ БУДЕТ ПОСТОВ

- Я благодарен Конституционному суду, который принял это решение. Граница, которая очерчена, она номинальная. Между нашими регионами не будет постов. Потребуется некоторое время это осознать. Я думаю, все осознают, и все будет нормально, — сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. - Дальше будем развивать территории совместно с Чеченской республикой. Будем реализовывать совместные проекты. Они нужны, и мы не запрещаем это делать никому.

«Иного и быть не могло. Ибо проект был тщательно подготовлен, - написал на своей странице «ВКонтакте» глава Чечни Рамзан Кадыров. - Провокаторы стремились внести раздор между чеченским и ингушским народами. Из этого ничего не получится! Мы были и всегда будем братскими народами. Соглашение имеет историческое значение. Оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов!»

РЕФЕРЕНДУМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Суд, кроме того, отметил, что референдум по вопросу об установлении границ не является необходимым при выполнении Ингушетии вытекающей из Конституции России обязанности по установлению границы. Таким образом, соглашение не требовало утверждения посредством проведения референдума республики.

Суд также дал правовую оценку принятому Народным Собранием Ингушетии закону, которым было утверждено Соглашение: нет оснований полагать, что при его принятии были допущены нарушения значимых процедурных правил, не позволившие обеспечить достоверность голосования депутатов. Поэтому принятый Народным Собранием Ингушетии закон, утвердивший Соглашение, не может быть признан противоречащим Конституции России.

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