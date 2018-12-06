Финал Гран-при по фигурному катанию: Загитова и Туктамышева против японских трикселей

В Ванкувере в пятницу 7 декабря ранним утром стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Для российских зрителей он лишен главного острого блюда: Евгения Медведева не отобралась на турнир и их очная встреча с Алиной Загитовой откладывается до конца декабря. Но у олимпийской чемпионки есть другие соперницы: финал пройдет под афишей «Россия против Японии».

Загитова выиграет?

А вот не факт. Все эксперты твердят, что Алина Загитова номер первый сейчас в женском фигурном катании. Но в отдельном турнире может произойти все, что угодно. Главная соперница Алины - японка Рика Кихира. Ее программы так же головокружительно сложны, ее тройной аксель - предмет завести почти всех соперниц. Но «триксель» у Рики нестабилен, его легко сорвать, и если она все три раза исполнит его безукоризненно, в чем-то это будет сенсацией. Но нет ничего невозможного.

И давайте не забывать и про Елизавету Тукатмышеву! У нее тоже есть «триксель», а этот год для Лизы начался так здорово, что как минимум на подиум в финале она вправе рассчитывать. Плюс есть еще Софья Самодурова. По всем раскладам она последняя в шестерке, но разве когда-то прогнозы смущали учениц великого Мишина?

Ханю нет, но есть Воронов

Японский бог фигурного катания Юдзуру Ханю нет в это финале - он повредил ногу на выступлении в Москве. И для мирового зрителя это даже большая потеря, чем отсутствие Медведевой. Но есть же Нэйтан Чен! Этот парень тоже способен поставить на уши весь зал во время своего выступления. Прибавьте к нему японца Шому Уно, и вспомните нашего Сергея Воронова, и получите возможный пьедестал. И не надо удивляться присутствию там 31-летнего Воронова - время от времени он способен на подвиги, и при нестабильности Коляды сейчас является номером первым в российском мужском катании.

В соревнованиях мужчин мы будем болеть за Сергея Воронова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пара на пару

Среди спортивных пар фаворитом считаются Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Но нам больше интересна русская «разборка». Евгения Тарасова и Владимир Морозов против Наталии Забияко и Александра Эмберта. Интересно, что будет чувствовать в этот момент тренер Нина Мозер - обе пары являются ее воспитанниками, пусть Тарасова/Морозов и работает сейчас под руководством Транькова. Кажется, что не все у них пока ладится, и возможно именно этот старт даст понимание, куда им двигаться дальше и делать ли это вместе.

А теперь танцы

Лучшие танцевальные дуэты мира к нынешней серии Гран-при отнеслись прохладно. Зато в Габриэллы Пападакиса и Гийома Сизерона, а так же Кейтлин Уивер и Андрю Поже у России есть отличные шансы впервые за последнее десятилетие быть в медалях. Более того - даже победить в финале! Во всяком случае оценки Степановой/Букина и Синициной/Кацалапова в этом сезоне позволяют рассчитывать на борьбу за первое место.

КСТАТИ

Кто участвует

Финал Гран-при проходит в Ванкувере, но он почти наполовину будет российским. Считайте сами: три девушки из шести участников женского турнира - из России, три танцевальных пары и три спортивных пары - из России, и среди мужчин один представитель нашей страны. В сумме получается рекорд!

Мужчины – Шома Уно (Япония), Нэйтан Чен (США), Михал Бржезина (Чехия), Сергей Воронов (Россия), Ча Чжун Хван (Корея), Киган Мессинг (Канада);

Женщины – Алина Загитова (Россия), Рика Кихира (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Елизавета Туктамышева (Россия), Каори Сакамото (Япония), Софья Самодурова (Россия);

Пары – Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция), Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия), Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия), Пен Чен/Цзин Ян (Китай), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия);

Танцы – Мэдисон Хаббел/Закари Донохью (США), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия).

272 тысячи долларов на кону

При всем интересе, что вызывают сейчас выступления фигуристов, призовой фонд их соревнований сравнительно невелик. В Ванкувере разыграют 272 тыс. долларов. За первое место в любом из видов премиальные составляют 25 тыс. долларов, за второе - 18 тыс, за третье - 12 тыс. Даже в сравнении с теннисистами это совсем невеликие суммы. Чего уж говорить о футболистах и хоккеистах. Но в фигурном катании на соревнованиях зарабатывают прежде всего имя, а потом это имя позволит получат гонорары в шоу.

Расписание телетрансляций

7 Декабря

06:45. Мужчины. Короткая программа. «Матч ТВ»

08:00 Женщины. Короткая программа. Первый канал

8 Декабря

06:00. Танцы на льду. Ритм-танец. «Матч ТВ»

07:20 Пары. Короткая программа. Первый канал.

08:30. Мужчины. Произвольная программа. «Матч ТВ»

9 Декабря

00:55 Женщины Произвольная программа. Первый канал

06:10 Танцы. Произвольный танец. Первый канал

07:20 Пары. Произвольная программа. Первый канал

10 Декабря

00:55 Показательные выступления. «Матч ТВ»