2018-12-06T17:44:44+03:00
Спорт

Лучшим молодым футболистом России признан Ильзат Ахметов

20-летний воспитанник «Академии Коноплева» стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка»
Сергей КИРИЛЛОВ
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Ильзат Ахметов в составе ЦСКА. ФОТО Антон Новодережкин/ТАССИльзат Ахметов в составе ЦСКА. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которую вручает Детская футбольная лига. Его на первое место поставили 46 из 100 опрошенных футбольных деятелей и журналистов. 20-летний воспитанник «Академии Коноплева» всего набрал 202 балла. Вторым стал его партнер по команде Иван Обляков (177 баллов). Третьим восходящая звездочка «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).

Также в числе номинантов был вратарь московского «Спартака» Александр Максименко (104 балла).

Любопытно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко «угадал» имя главного лауреата, поставив на первое место Ахметова. Кстати, на пресс-конференции перед последним матчем Лиги чемпионов Виктор Михайлович говорил об Ильзате, как о будущем лидере команды. О том, что он универсальный игрок и может выступать на любой позиции.

КСТАТИ

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Претенденты ежегодно отбираются по трем критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года, до 2015 – не старше 20 лет), количество сыгранных матчей за команду (не менее трети).

Обладателями премии становились Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Федор Чалов (все – ЦСКА, Москва), Роман Шишкин («Спартак», Москва), Павел Яковлев («Спартак» – «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).

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