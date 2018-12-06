Лучшим молодым футболистом России признан Ильзат Ахметов
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которую вручает Детская футбольная лига. Его на первое место поставили 46 из 100 опрошенных футбольных деятелей и журналистов. 20-летний воспитанник «Академии Коноплева» всего набрал 202 балла. Вторым стал его партнер по команде Иван Обляков (177 баллов). Третьим восходящая звездочка «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).
Также в числе номинантов был вратарь московского «Спартака» Александр Максименко (104 балла).
Любопытно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко «угадал» имя главного лауреата, поставив на первое место Ахметова. Кстати, на пресс-конференции перед последним матчем Лиги чемпионов Виктор Михайлович говорил об Ильзате, как о будущем лидере команды. О том, что он универсальный игрок и может выступать на любой позиции.
КСТАТИ
Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Претенденты ежегодно отбираются по трем критериям: российское гражданство, возраст футболиста (не старше 21 года, до 2015 – не старше 20 лет), количество сыгранных матчей за команду (не менее трети).
Обладателями премии становились Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин и Федор Чалов (все – ЦСКА, Москва), Роман Шишкин («Спартак», Москва), Павел Яковлев («Спартак» – «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).